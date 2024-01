Home Apple Siri 2.0 im Sommer | Apple will weiter abkassieren | bessere iPhone 16-Kamera – Daybreak Apple

Siri 2.0 im Sommer | Apple will weiter abkassieren | bessere iPhone 16-Kamera – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Siri soll endlich drastisch besser werden und das schon bald. In iOS 18 wird der Sprachassistent mit neuen Fähigkeiten neu geboren, heißt es. Zeit wäre es, wollen wir uns also der Hoffnung auf eine Siri 2.0 hingeben? – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Siri ist schon lange ein trauriges Beispiel für ein Apple-Produkt, das dem Unternehmenswert nicht angemessen ist. Doch bald soll sich alles ändern und die Aussichten, dass sich bei der Leistung von Apples Assistentin wirklich etwas tut, sind wohl nicht schlecht: Siri soll Fähigkeiten erhalten, die über die von ChatGPT hinausgehen und das schon in iOS 18, hier dazu mehr.

Apple will immer weiter kassieren

Das muss man sich mal vorstellen: Apple muss es demnächst akzeptieren, Apps auch von außerhalb des App Stores auf das iPhone zu lassen, trotzdem will man von den Entwicklern weiter abkassieren, hier die Infos.

Tja, das ist, wie… wie als wolle man auf immer und ewig eine Art Steuer dafür, irgendwann mal ein elektronisches Ding mit bunten Bildchen erfunden zu haben, wer kann das verstehen?

Das iPhone 16 soll eine bessere Kamera bekommen

Gut, wen wundert’s? Aber ein paar Details über den neuen Sensor von Sony, der im neuen iPhone 16 Pro Max stecken soll, sind schon neu, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Vision Pro hat schon ihr erstes Update und zwar noch vor der Auslieferung, das ist mal eine Leistung, hier die Infos.

Spotify freut sich schon auf die App Store-Öffnung.

Es werde ganz neue Möglichkeiten geben, mit Kunden über die eigenen Angebote zu kommunizieren, freut sich Spotify, möglich macht das die Öffnung des App Stores im März, hier die Infos.

Microsoft hat es jetzt auch geschafft.

Microsoft ist das zweite Unternehmen überhaupt, das es geschafft hat, einen Börsenwert von mehr als drei Billionen Dollar zu erreichen, das war heute erstmals der Fall, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

