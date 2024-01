Home Sonstiges Nach Apple: Auch Microsoft jetzt drei Billionen Dollar wert

Nach Apple: Auch Microsoft jetzt drei Billionen Dollar wert

Microsoft knackte heute die Marke von drei Billionen Dollar Börsenwert. Nach Apple ist der Windows- und Office-Konzern das zweite Unternehmen, das diese Schallmauer durchbricht. Microsoft und Apple konkurrieren seit einigen Jahren kontinuierlich um den Platz des wertvollsten Unternehmens der Welt.

Heute ist Microsoft erstmals mehr als drei Billionen Dollar wert. Die Marktkapitalisierung des Windowskonzerns durchbrach diese wichtige Marke, nachdem die Papiere von Microsoft heute weiter gestiegen waren.

Derzeit haben Tech-Titel einen Lauf, seit Jahresbeginn sind die Anteilsscheine wichtiger Branchengrößen wie Amazon, Meta, Nvidia und Microsoft überdurchschnittlich gelaufen, während Apple von dem Trend derzeit nicht in dem Umfang profitieren kann.

Konkurrenz an der Spitze

Die Microsoft-Aktien steigen um 1,33% und lagen zuletzt bei 404,12 Dollar. Neben Apple ist Microsoft das zweite Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von drei Billionen Dollar aufweisen kann.

Daneben konkurrieren die beiden Tech-Giganten seit einigen Jahren um den Platz des wertvollsten Unternehmens der Welt, wobei mal Apple, mal Microsoft die Nase vorn hat. Zuletzt konnte Microsoft wieder an Apple vorbeiziehen. Apples Aktie steht momentan unter anderem aufgrund von gestiegenen Absatzrisiken in China und einer gedämpften Geschäftsaussicht für den wichtigen Markt unter Druck. Auch im letzten Jahr blieben die Apple-Papiere hinter dem Schnitt der starken Tech-Branche zurück, wie wir in einer früheren Meldung rekapituliert hatten. Ob 2024 besser läuft, ist schwer absehbar, Analysten sind sich bei der Bewertung der Perspektiven für den iPhone-Konzern nicht einig.

Mit Agenturen

