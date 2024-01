Home Apple Auch bei Sideloading: Apple will weiter Provisionen kassieren

Apple möchte offenbar auch für Sideloading-Apps eine Provision erheben. Wie hoch diese sein wird und wie sie sich berechnet, ist noch nicht bekannt. Es dürfte auch spannend sein zu sehen, wie die EU auf diesen offensichtlichen Versuch reagieren wird, ihre neue Digitalmarktgesetzgebung zu unterhöhlen.

Apple wird wohl in wenigen Tagen bis Wochen erstmals offiziell Sideloading am iPhone erlauben. Dazu wird das Unternehmen in Europa gezwungen, wo Tech-Giganten ab dem 06. März den Digital Markets Act einhalten müssen. Er sieht unter anderem vor, dass es keine zentrale und exklusive Vertriebsstruktur für Apps auf Smartphones geben darf, die unter der Kontrolle eines Plattformbetreibers ist.

Apple will trotzdem weiter kassieren

Allerdings wird Apple zwar wohl den DMA umsetzen, möchte aber auch weiterhin eine Provision auf Käufe von Apps erheben, die außerhalb des App Stores getätigt werden, das berichtet das WSJ aktuell unter Berufung auf Insiderinformationen. Nicht klar ist, in welcher Höhe Apple Zahlungen fordern wird. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie Apple das Sideloading für den Nutzer konkret ausgestalten wird.

Reaktion der EU noch offen

Es bleibt abzuwarten, wie die EU auf einen solchen Schritt reagieren wird. Der DMA zielt unter anderem darauf ab, eine monopolistische Stellung eines App Store-Betreibers zu zerschlagen, die eben durch erzwungene Provisionszahlungen charakterisiert wird, wie sie Apple aktuell einbehält.

Inzwischen mehren sich auch in den USA kritische Stimmen, dort verlangt Apple auch weiterhin Provisionen in fast der selben Höhe für Käufe, die über externe Links getätigt werden, Apfelpage.de berichtete. Kritiker dieses Vorgehens geben zu bedenken, dass Apple mit seinem Vorgehen nur noch strengere Regulierungsvorschriften provozieren könnte, die dann gar keinen gestalterischen Spielraum für Unternehmen mehr lassen.

