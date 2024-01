Home Apps Können besser mit Kunden kommunizieren: Spotify freut sich auf App Store-Öffnung in Europa

Spotify bereitet sich schon auf die Öffnung des App Stores in der EU vor. Man freue sich, den Abonnenten bald direkt in der App transparentere Informationen und Buchungsmöglichkeiten bieten zu können. Dies ist aufgrund von Apples App Store-Politik derzeit nur sehr eingeschränkt möglich.

Bald wird der App Store zumindest in der EU offen sein, Sideloading wird erstmals möglich. Erste große Content-Anbieter bringen sich bereits für die Zeit nach dem 06. März in Stellung, darunter Spotify. Der Streamingdienst streitet mit Apple schon seit Jahren um dessen App Store-Praxis.

Hintergrund ist der Vorwurf, Apple verhindere einen fairen Wettbewerb, indem man einerseits mit Apple Music einen eigenen Streamingdienst anbiete und mit dem App Store eine de facto Steuer für alle Wettbewerber verlange.

Spotify freut sich auf neue Freiheiten

Nun freut man sich bei Spotify über neue Möglichkeiten, mit Abonnenten zu kommunizieren. Erstmals könne man in der App transparent und ausführlich über Preise und Bedingungen zu Abonnements sowie Aktionen und Angeboten sprechen, so Spotify in einer entsprechenden Mitteilung.

Auch Einführung und Vertrieb neuer Produkte wie Hörbücher könne man künftig deutlich besser in der App begleiten, so Spotify weiter.

Wird Spotify in Europa wieder günstiger?

Spotify erlaubte Kunden schon lange nicht mehr, in der App ein Abo abzuschließen, da hier die Zahlung nur über iTunes und unter Abgabe der 30% an Apple möglich war. Es ist also nicht zu erwarten, dass Abos in Zukunft preiswerter werden, zumal Spotify die Preise in den letzten Jahren immer wieder angehoben hat.

Allerdings ist allgemein durchaus ein verlangsamter Preisanstieg bei Abos und In-App-Käufen zu erwarten, wenn deren Veranstalter nicht mehr mit den zusätzlichen Abgaben an Apple kalkulieren müssen.

