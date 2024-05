Home Sonstiges Missglückte iPad-Werbung: Samsung versucht Apple aufs Korn zu nehmen

Missglückte iPad-Werbung: Samsung versucht Apple aufs Korn zu nehmen

In der vergangenen Woche hat Apple sein lange erwartetes iPad-Event abgehalten. Ein in der Show platzierter Werbespot für das neue iPad Pro sorgte für große Aufmerksamkeit, Apple entschuldigte sich sogar öffentlich. Nun probiert der schärfste Konkurrent, Kapital aus der Situation zu schlagen – und scheitert dabei.

Mit dem Clip „Crush!“ hat Apple Werbung für sein neues iPad Pro in Verbindung mit dem überarbeiteten Programm Logic Pro gemacht. Apfelpage berichtete über den kontroversen Spot. Darin wollte Apple die Vielfältigkeit seines neuen Geräts hervorheben. Einzelne Kunstformen und Instrumente wie ein alter Schallplattenspieler, eine Trompete, ein Spieleautomat sowie Farben und Pinsel wurden von einer großen hydraulischen Presse eingestampft – gecrushed. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus.

Samsung will Apple mit „UnCrush“ blamieren

Zwei Tage später entschuldigte Apple sich öffentlich und versprach, das Video nicht mehr als Werbung nutzen zu wollen. Auf YouTube ist „Crush!“ aber weiterhin zu sehen.

Nun hat Samsung einen Versuch unternommen, von der Situation zu profitieren. Mit den Worten „We would never crush creativity“ lädt Apples großer Konkurrent einen Clip namens „UnCrush“ auf X/Twitter hoch. Darin ist eine junge Frau zu sehen, die sich auf einem Samsung-Tablet Musiknoten anzeigen lässt. Sie hebt eine Gitarre auf und beginnt zu spielen. Nach einer halben Minute erscheinen die Worte „Creativity cannot be crushed“. Die Kommentare unter dem Post sind sich relativ einig, dass es dabei um einen unkreativen Clip handle. Doch überzeugt euch selbst:

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE

Samsung ist bekannt dafür, für einen schnellen Lacher in der Community auf Apples Kosten Scherze zu machen. Unvergessen der Werbeclip für das Samsung Galaxy Note 8, in welcher man sich über die Notch des iPhone X lustig machte, um sie wenig später ebenfalls zu integrieren.

