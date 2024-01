Home Apple Über ChatGPT hinaus: Neue Siri soll in iOS 18 starten

Über ChatGPT hinaus: Neue Siri soll in iOS 18 starten

Die Chancen, dass Apple diesen Sommer eine grundlegend neue Siri vorstellen wird, scheinen zu steigen. Apple plant die Einführung generativer KI auf seinen Geräten, die über die Fähigkeiten und Auslegung von ChatGPT und ähnlichen Modellen hinausgeht, sagen Analysten, die mit den Entwicklungen vertraut zu sein vorgeben.

Apple steht offenbar vor einer grundlegenden Renovierung für Siri – die es auch dringend nötig hat. Erste Hinweise auf die Einführung einer KI-inspirierten neuen Siri-Version gibt es schon länger. So sollen Apple-Mitarbeiter bereits seit einiger Zeit mit einem großen Sprachmodell arbeiten, das intern AppleGPT genannt wird, es war aber wohl stets nur für den firmeninternen Gebrauch gedacht.

Nun aber verdichten sich die Hinweise, dass schon in diesem Jahr die Ankündigung einer grundlegend neuen Siri-Erfahrung erfolgen könnte.

Über ChatGPT hinaus

So soll Apples LLM mehr leisten als das, was ChatGPT und vergleichbare Modelle derzeit bieten, zitiert die Financial Times unter anderem Analysten von Morgan Stanley. Ein wesentlicher Unterschied sei die lokale Verarbeitung von Anfragen für Konversationen auf dem Gerät.

Das beschleunigt einerseits die Reaktionszeiten und sorgt zudem für mehr Privatsphäre. Allerdings ist es hardwaretechnisch herausfordernd, hier sei Apple mit den A-Series-Chips und Apple Silicon aber gut aufgestellt, so Dylan Patel, Analyst beim HalbleiterberatungsfirmaHalbleiterspezialisten SemiAnalysis.

AppleGPT soll multi-modale Eingaben verarbeiten

Spannend auch dies. Die AppleGPT – in Ermangelung eines offiziellen Namens, der ganz sicher anders lauten wird, wollen wir sie einmal weiter so nennen – soll mehr als nur getippte Prompte verarbeiten. Es soll auch Audio- und Videoinhalte schlucken und dem Nutzer bei Bearbeitung und Analyse helfen, so die Beobachter auf Grundlage ihrer Erkenntnisse. Dieser sogenannte Multi-modale Ansatz ist aktuell noch eine Herausforderung für LLMs, die diese in sehr unterschiedlicher Vollendung beherrschen.

Apple sucht inzwischen in etwa der Hälfte der ausgeschriebenen KI-Stellenbeschreibungen nach Kenntnissen in Deep Learning, was genau zu dieser Art Anforderungsprofil passt. Angeblich soll Apple die neue KI-Technik auf der WWDC 2024 im Sommer vorstellen, sie würde dann wohl Bestandteil von iOS 18 werden – man darf gespannt bleiben.

