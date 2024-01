Home Hardware Noch vor Verkaufsstart: Die Vision Pro hat schon ein Update

Die Vision Pro hat bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart ihr erstes Software-Update bekommen: visionOS 1.0.1 wird von Apple als erste Aktualisierung für das Brillenbetriebssystem verteilt. Es wird wohl auf einigen der vorbestellten Geräte bereits installiert sein.

Apple hat mit der Auslieferung der Vision Pro noch gar nicht begonnen, doch das erste Software-Update hat die Brille bereits: visionOS 1.0.1 ist die nun mehr aktuelle Version des Betriebssystems der VR-Brille, wie ein Entwickler bemerkt hat. Die Build-Nummer der aktuellen Version lautet demnach 21N311.

visionOS 1.0.1 (21N311) has been released 🤯

Die Versionsnummer deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Update um eine eher kleinere Aktualisierung handelt, die sich vor allem um die Behebung von Fehlern kümmert, ein entsprechender Bedarf dürfte durchaus bestehen.

Keine Hinweise von Apple zum Update

Apple hat noch nicht damit angefangen, Versionshinweise für die Updates von visionOS bereitzustellen, man darf aber annehmen, dass sich das mit kommenden Updates noch ändern wird.

Ab gestern werden ausgewählte Medienvertreter in den USA mit neuen Testgeräten versorgt, auf diesen dürfte zumindest ziemlich sicher schon die neueste Version der Software laufen. In einer früheren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Apple zumindest eine Funktion vor dem Launch noch schnell entfernt hatte.

Die Auslieferung der Vision Pro in den USA startet am 02. Februar. Wann die Brille in weiteren Märkten wie etwa Deutschland in den Handel gebracht wird, ist bislang noch nicht bekannt.

