macOS niemals auf iPad | Vision Pro bald in China | Apple wirbt für sicheren App Store – Daybreak Apple

Die Vision Pro kommt bald nach China und dann wohl auch bald nach Deutschland. Dagegen kommt macOS wohl nie auf das iPad.

Apple verkauft die Vision Pro derzeit nur in den USA, doch das Interesse dort flaut langsam ab. Nun wird der Start in anderen Ländern vorangetrieben, unter anderem in China. Kurz nach der WWDC dürfte es losgehen.

macOS wird wohl nie aufs iPad kommen

Apple hat gute Gründe, das iPad nicht zu einem zweiten Mac zu machen, wie die aussehen, hat das Management in einem aktuellen Interview nun ziemlich deutlich kommuniziert, hier die Hintergründe.

Der App Store als Bollwerk gegen den Betrug

Apple versucht alles, den App Store als den einzig sicheren Ort für Apps zu propagieren, in diesem Zusammenhang hat das Unternehmen neue Zahlen vorgelegt. Zu sicher sollte sich aber besser niemand fühlen.

Kurz und knapp

Der Rest, der wichtig war

Ein seltsamer Fehler bringt seit kurzem alte Fotos wieder zurück. Besonders skurril: Diese Bilder waren bereits gelöscht worden. Auch einige von euch haben das Phänomen beobachtet, hier die Infos.

Eine Apple Watch X imaginiert.

Ein interessantes Konzept für eine Apple Watch hat Lukas Gehrer erstellt, den einige von euch vielleicht aus unserem Podcast Apfelplausch kennen, hier dazu mehr.

Temu wird vorerst doch nicht verklagt.

Die Verbraucherzentrale beobachtet das Treiben von Temu mit Misstrauen, aber eine Klage möchte man vorerst doch nicht anstrengen, warum das so ist, dazu hier mehr.

