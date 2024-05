Home Sonstiges Entwickler von Job Simulator: Apple Vision Pro „großer Schritt“ für Akzeptanz von XR

Die Apple Vision Pro ist seit wenigen Monaten in den USA verfügbar. Berichten zufolge bereitet Apple aktuell einen Marktstart in weiteren Ländern vor. Noch in diesem Jahr soll die Brille unter anderem auch nach Deutschland kommen. Für ein bekanntes Entwicklerstudio ist die Vision Pro ein großer Schritt für die Akzeptanz von Erweiterter Realität (XR).

Die Apple Vision Pro fliegt aktuell wegen des Starts der neuen iPads unter dem Radar. Doch das dürfte sich mit dem Start in weiteren Märkten bald wieder ändern, wie Apfelpage.de berichtete. Mittlerweile gibt es immer mehr Anwendungen, die mit Apple XR-Brille kompatibel sind. Das Entwicklerstudio von Job Simulator und Vacation Simulator äußert sich nun positiv über die Brille von Apple.

VR, AR, XR: Apple Vision Pro kann alles

Der CEO von Owlchemy Labs, Andrew Eiche, spricht in einem Interview mit GamesIndustry.biz über die Brille. Er geht davon aus, dass die reibungslose Art und Weise, wie die Apple Vision Pro funktioniert, ein großer Schritt für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit für XR ist.

VR, AR, XR – All diese Kürzel stehen für unterschiedlichen Umgang von Technik mit der Realität. Während Virtual Reality (VR) komplett computer-generiert ist und keine echten Elemente inkludiert, erweitert Augmented Reality (AR) diese. Extended Reality (XR) kombiniert beide Bereiche und gilt als Art Sammelbecken für VR, AR und Co. Die Apple Vision Pro ist zu beidem fähig und deshalb – nicht nur laut Eiche – das ideale Gerät, um XR unter die breite Maße zu bringen.

