Ultradünnes iPhone 17: Re-Design angeblich für 2025 geplant

Apple soll an einem ultradünnen iPhone arbeiten, das irgendwann in den nächsten Jahren erscheinen könnte. Es soll teurer sein als die aktuellen Pro Max-Modelle, heißt es. Dennoch würde Apple bei den vier Modellen im Lineup bleiben.

Wird gerade ein neues iPhone-Modell konzipiert? Apple möchte angeblich eine neue Variante auf den Markt bringen, die sich von den vier Versionen unterscheidet, aus denen das Lineup derzeit besteht.

Ultradünnes iPhone 17 geplant

Dabei soll es sich um ein extrem dünnes iPhone 17 handeln, berichtet der Fachdienst The Information unter Berufung auf Kreise, die mit den Vorgängen vertraut sein sollen. Die Größe soll sich im Bereich der aktuellen Pro-Modelle von 6,1 bis 6,7 Zoll bewegen.

Ein größeres Re-Design geplant

Apple werde das Design radikal erneuern, so der Bericht. Nicht nur ultraflach soll das neue Modell sein, die Kamera könnte auch in die Mitte wandern, die Dynamic Island soll kleiner werden. Grundsätzlich könnte das neue iPhone eine Orientierung am iPhone X aufweisen.

Preis könnte höher steigen

Das neue Modell soll auch eine bessere Frontkamera und den A19-Chip besitzen, als Gehäusematerial soll Aluminium zum Einsatz kommen, das wäre eine Abkehr von Edelstahl oder dem noch fertigerem Titan bei den Highend-Modellen.

Und um ein Highend-Modell soll es sich bei diesem ultradünnen iPhone handeln, es könnte das neue Top-Modell werden und soll teurer sein als die derzeitigen Pro Max-Modelle – was in anderen Worten bedeuten würde: Sehr teuer.

Noch ist indes keineswegs gesagt, dass Apple diesen Plan, so er denn korrekt wiedergegeben wurde, auch auf diese Weise umsetzt. Bis nächstes Jahr ist noch einiges hin und es sind wohl verschiedene Ideen im Rennen. Allerdings dürfte es dem glücklosen Plus-Modell so oder so bald an den Kragen gehen.

