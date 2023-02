Home Daybreak Apple iPhone-Abo später | Apple-Display später | Apple Watch als Schutzengel – Daybreak Apple

iPhone-Abo später | Apple-Display später | Apple Watch als Schutzengel – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Irgendwann wird es das iPhone im Abo geben. Bloß wann? So schnell wird es wohl nicht gehen und auch andere Apple-Produkte verspäten sich wohl noch deutlich – daran sind Apple-Nutzer aber ja inzwischen schon gewöhnt. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone im Abo? Einige mögen das erstrebenswert finden, andere eher weniger. So oder so, allzu rasch wird sich dieses Angebot wohl nicht von Kunden buchen lassen und für Kunden in Deutschland wohl erst recht nicht, hier dazu mehr.

Wann kommt Apples nächstes Display?

Damit dürfen Kunden wohl nicht allzu bald rechnen: Erst sollte das neue 27 Zoll-Mini-LED-Display mit 120 Hz im Sommer 2022 kommen, dann im Herbst 2022, dann Anfang 2023 – alles Essig. Das Apple-Display kommt vielleicht irgendwann, aber nicht so schnell, hier die Infos.

Die Unfallerkennung rettet wirklich Leben

Diese Geschichte hat uns ein Leser geschrieben: Er arbeitet im Rettungsdienst und hat letztens selbst miterlebt, wie die Apple Watch bei einem Autounfall vielleicht ein Lebensretter war, lest hier mehr darüber, wie drei Autofahrer noch Glück im Unglück hatten.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das MacBook Air 15 Zoll ist angeblich in die Produktion gegangen, damit kommt das neue und größere Modell womöglich innerhalb der nächsten Monate, hier mehr dazu.

Apple bringt einige Updates.

Es gab Updates gestern Abend: iOS 16.3.1 wurde veröffentlicht, ebenso macOS Ventura 13.2.1 und der HomePod funktioniert jetzt vielleicht wieder besser mit Smart Home-Geräten.

Wird der USB-C-Anschluss im iPhone 15 beschränkt?

Damit würden nur noch von Apple lizenzierte Geräte am iPhone 15 laufen, für Kunden wäre das ein echtes Ärgernis, hier die Infos.

Und über das Update einer beliebten Kamera-App mit vielen nützlichen Features lest ihr hier mehr.

Damit darf ich euch einen schönen und vor allem entspannten Dienstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!