Hauptsache gute Verkäufe: Apple Watch Ultra 3 noch 2024, aber ohne Neuerungen?

Die Apple Watch Ultra hat in ihrem ersten bislang veröffentlichten Update kaum relevante Neuerungen erhalten. So dürfte es auch dieses Jahr bleiben. Denn Apple Plant Ausblicken zufolge zwar eine Apple Watch Ultra 3, doch die soll kaum nennenswerte Neuerungen bringen.

Am Ende sind Verkaufszahlen wichtiger, als alles andere, das dürfte die Philosophie sein, der Apple einmal mehr folgen möchte. Denn die Apple Watch Ultra, so spannend die initiale Version auch war, enttäuschte mit ihrer Neuauflage auf ganzer Linie, kaum Neuerungen hatte Apple der Apple Watch Ultra 2 mitgegeben.

Genauso soll es offenbar auch bei der nächsten Generation der Uhr für Extreme bleiben, wie es nun heißt.

Die Apple Watch Ultra 3 kommt angeblich ohne Neuerungen

Apple werde in diesem Jahr eine Apple Watch Ultra 2 auf den Markt bringen, die über kaum nennenswerte Neuerungen oder Verbesserungen verfügen wird, wird der Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities heute in einer Notiz zitiert.

Tatsächlich dürfte ein Update für die Ultra, auch wenn man keine Neuheiten auf Lager hat, vor allem dem Zweck dienen, neue Verkäufe anzuregen. Sofern dieser Ausblick stimmt, dürfen sich Kunden und Zuschauer der Herbst-Keynote, auf der die Uhr vermutlich vorgestellt wird, auf längliche Produktvideos und ausschweifende Auftritte von Apple-Managern vorbereiten, in denen etwa Sportler in allerhand Situationen im Gelände gezeigt werden, in denen die Uhr ungemein hilfreich war.

Apple soll auch an einer grundlegend überarbeiteten Apple Watch X arbeiten, zum zehnten Geburtstag der Apple Watch könnten hier spektakuläre Funktionsupdates vorgestellt werden – oder auch nicht. Mögliche Features, an denen Apple arbeiten soll, sind noch sparsamere OLEDs und eine Blutdruckmessung per optischem Sensor.

