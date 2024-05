Home iCloud / Services Apple TV+: „Ted Lasso“ soll auf Blu-ray veröffentlicht werden

Apple TV+: „Ted Lasso“ soll auf Blu-ray veröffentlicht werden

Apple TV+ hat diverse Highlight-Serien im Angebot, beispielsweise „SILO“ oder „The Morning Show“. Die mit Abstand bekannteste Serie dürfte allerdings „Ted Lasso“ sein, auch aufgrund diverser eingeheimster Emmys. Der Streamingdienst soll nun ein Novum planen, was alle Nichtabonnenten von Apple TV+ freuen dürfte.

„Ted Lasso“ soll auf Blu-ray erscheinen

Aktuell steht die erfolgreiche Comedy-Serie Ted Lasso nur auf Apple TV+ zur Verfügung. Vier Jahre nach der Premiere der ersten Staffel im Jahr 2020 (insgesamt gibt es drei Staffeln) sieht es so aus, als würde die Serie bald auf einem physischen Medium erscheinen. Entsprechende Gerüchte wurden seitens Warner Bros. an 9to5mac herangetragen. Damit würde das Exklusivrecht erstmals aufgeweicht werden, zudem befeuert es die Spekulationen rund um das Ende der Serie. Apple TV+ hat es nie offiziell zugegeben und Jason Sudeikis bekundete mehrfach, dass er in die Hauptrolle zurückkehren möchte.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!