HomePod-Update soll Siri-Probleme mit Smart Home-Produkten lösen

Apple hat heute Abend auch ein Update für den HomePod veröffentlicht, das von einigen Nutzern sehnlichst erwartete Verbesserungen bringen dürfte. Es soll die Leistung von Siri am HomePod verbessern, vor allem in Zusammenhang mit Smart Home-Aktionen.

Apple hat am heutigen Abend neben iOS 16.3.1 und macOS Ventura 13.2.1 für alle Nutzer auch ein Update für den HomePod veröffentlicht. HomePod 1, HomePod 2 und HomePod mini erhalten ab sofort das Update auf Version 16.3.2 der HomePod-Software, die auf tvOS basiert.

Die neue Version folgt nicht lange auf die Veröffentlichung eines vorangegangenen kleineren Updates für den HomePod und dürfte einigen Nutzern ein Lächeln zurückgeben.

Apple wird mit dem Update auf die HomePod-Software 16.3.2 ein Problem beheben, das Siri betrifft. Wie Apple schreibt, soll das Update dafür sorgen, dass Siri Aktionen zur Steuerung von Smart Home-Produkten wieder korrekt versteht. Hier hatte es seit Monaten massiv Beschwerden gehagelt. Ob das Update allerdings hilft, bleibt abzuwarten, Apple hatte hier schon oft Besserung versprochen. Berichtet uns gern eure Erfahrungen.

Der HomePod zieht sich seine Updates automatisch, das dauert in der Regel einige Tage. Wer nicht so lang warten möchte, kann das Update auch in der Home-App manuell anstoßen.

