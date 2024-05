Home Hardware FRITZ!OS 8 als Beta: Bedienkomfort beim Einrichten soll erhöht werden

Ohne ein funktionierendes WLAN in den eigenen vier Wänden sieht es schnell zappenduster aus und deshalb braucht es zuverlässige Hard- und Software. Wir empfehlen durchaus gerne die FRITZ!Boxen von AVM, weil die Software sowohl Einsteigern als auch Fortgeschrittenen genügend Optionen zum Konfigurieren gibt. Am Bedienkomfort will AVM aber schrauben und hat nun die Beta für FRITZ!OS 8 gestartet.

Noch einfachere Einrichtung von WLAN und Co.

Der Fokus der kommenden FRITZ!OS-Version liegt AVM zufolge auf einer einfacheren Bedienbarkeit der Systeme sowie in den Bereichen WLAN und Smarthome. Die FRITZ!Box soll sich künftig noch einfacher einrichten lassen und mit Optimierungen der Benutzeroberfläche ausgestattet werden. Konkret sollen diese Dinge verbessert werden:

neu gestaltete Übersichtsseite

einfachere Einrichtung von Meshnetzwerken

Vergeben von Produktgruppensymbolen, um etwas Smartphones schneller auffinden zu können

Erste Beta von FRITZ!OS 8 nun verfügbar

Besitzer der unterstützten FRITZ!Box-Modelle ( FRITZ!Box 7590 und FRITZ!Box 7590 AX) haben die Möglichkeit, einen Teil der neuen Funktionen bereits jetzt zu testen. Bei AVM laufen die Beta-Programme ja bekanntlich unter der Bezeichnung „FRITZ! Labor“ und können geladen und installiert werden. Wir weisen darauf hin, dass dies auf eigenes Risiko passiert und empfehlen vorab dringend das Anfertigen eines Backups.

