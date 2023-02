Home Featured iPhone 15: Wird der USB-C-Anschluss von Apple beschnitten?

Apples nächstes iPhone wird wohl mit USB-C-Anschluss kommen. Dadurch würde Apple Einnahmen aus den Lizenzzahlungen im Rahmen des MFI-Zubehörprogramms verlieren. Darum werde der USB-C-Port am iPhone angeblich so eingeschränkt, dass Apple doch noch weiter Abgaben von Herstellern lizenzierter Produkte kassieren kann. Verlierer wären dabei die Kunden.

Apple wird vermutlich bereits das iPhone 15 mit einem USB-C-Port ausstatten. Dieser würde Lightning nach einer Dekade ablösen. Lightning ist ein geschlossener Standard, der von Apple in die Welt gebracht und an eine inzwischen unüberschaubar große Menge Zubehörherstellern lizenziert wurde. Dies geschieht im Rahmen des Made for iPhone-Programms und Apple kassiert seit Jahren sprudelnde Lizenzeinnahmen. Damit das auch nach dem Wechsel zum offenen USB-C-Standard so bleibt, soll Apple den USB-C-Port im iPhone 15 mit einem Authentifierungs-Chip versiegeln, wie es in chinesischen sozialen Medien heißt. Nur von Apple lizenzierte Hardware würde laufen, alles andere könnte am iPhone 15 die Dienst verweigern.

Noch offene Fragen

Am iPad, wo bereits USB-C zum Einsatz kommt, gibt es diese Einschränkung nicht, es ist auch nicht klar, ob Apple diesen Schritt tatsächlich geht. Er müsste auch so ausgestaltet sein, dass die EU-Kommission ihre Vorgabe erfüllt sieht, ein universell einsetzbares Ladekabel verwenden zu können.

Denkbar ist eine solche Einschränkung aber auf jeden Fall: Apple würde fraglos – wie schon zu so vielen Gelegenheiten – mit der Sicherheit der Kunden und eventuell mit dem Kampf gegen Produktpiraterie argumentieren. Zweifellos sind viele billige, schlecht verarbeitete und in einigen Fällen auch gefährliche USB-C-Produkte, etwa minderwertige Ladekabel, im Verkehr, am Ende wäre dennoch der Kunde der Verlierer einer solchen Entwicklung. Er hätte nach wie vor kein iPhone mit einem allgemein gängigen Anschlusstyp, wenn Apple einmal mehr eine Extrawurst brät.

