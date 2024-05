Home Sonstiges Erinnerung: Google Podcasts wird eingestellt, YouTube Music übernimmt

Google baut seinen Podcast-Katalog um. Das Angebot Google Podcasts wird eingestellt. Episoden und Shows finden sich in Zukunft nur noch bei YouTube Music, wo sie schon länger zu finden sind. Aktive Nutzer von Google Podcasts können ihre Abos noch zu einem anderen Dienst übertragen.

Google hat schon geraume Zeit ebenfalls ein eigenes Podcast-Verzeichnis. Hierfür wurde vor einigen Jahren das Angebot Google Podcasts ins Leben gerufen. Seit einiger Zeit werden allerdings die verschiedenen Medienangebote in YouTube konsolidiert, so etwa auch Google Play Music, das bereits in YouTube Music aufgegangen ist.

So ergeht es jetzt auch Google Podcasts, das es lange als eigenständige App gab. Google informiert aktuell Kunden darüber, dass das Angebot eingestellt wird.

Nutzer von Google Podcasts können ihre Abos übertragen

In einer Nachricht an Nutzer von Google Podcasts informiert der Anbieter über das bevorstehende Ende des Dienstes. Der Katalog von Google Podcasts wird zu YouTube Music übertragen. Google schreibt hierzu:

Wie bei Google Podcasts kannst du auch mit YouTube Music Podcast-Folgen für unterwegs herunterladen, im Hintergrund wiedergeben und vieles mehr – und das ganz ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft.

Ab dem 23. Juni 2024 kannst du dir keine Podcasts mehr in Google Podcasts anhören. Ab dem 29. Juli 2024 lassen sich Abos nicht mehr übertragen oder exportieren.

Du hast ab sofort aber Zugriff auf ein Tool, mit dem du deine Podcast-Abos ganz einfach auf YouTube Music übertragen kannst. Alternativ hast du mit dem Tool die Möglichkeit, eine Datei deiner Abos herunterzuladen, die du dann in eine kompatible App importieren kannst.

Die meisten Sendungen wurden bereits vor einiger Zeit auf YouTube Music eingepflegt.

