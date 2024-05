Home Featured Was will uns Apple mit diesem Logo sagen? (Die Kolumne)

Was will uns Apple mit diesem Logo sagen? (Die Kolumne)

Apple ist in seinen Event-Logos ein Meister der zarten Andeutungen voller Symbolik und allegorischen Elementen von Sünde, Laster und Erlösung: Ein Hieronymus Bosch des 21. Jahrhunderts. Was will uns Apple also mit der jüngsten Einladung zum Event am 07. Mai mit dem tiefgründigen Bild sagen? Ihr Kolumnist Dr. Marco sprach mit Mona Tintoretto, berühmte Kunsthistorikerin aus Venedig und Sachverständige für den organisierten Kunstraub. (Achtung Satire!)

Dr. Marco: „Guten Frau Tintoretto. Kennen Sie das jüngste Logo von Apple zum Event am 07. Mai 2024?“

Tintoretto: „Certo, signore. In quanto fedele fan del marchio, sono ovviamente informato su tutti gli ultimi sviluppi. Come storico dell’arte italiano, non c’è modo di aggirare il design Apple”.

(Zur besseren Lesbarkeit, ab hier in Deutsch)

Dr. Marco: „Klaro. Was sagt ihnen das Bild?“

Tintoretto: „Das Bild hat die grobe Form des Apple-Logos eines Apfels und zeigt eine grafische Darstellung einer Hand, die einen Stift hält. Die Hand ist braun und hält den Stift über einem bunten Wirbel aus Farben, der an ein aufgeschlagenes Buch oder eine explosionsartige Darstellung von Kreativität erinnert. Die Farben – Gelb, Grün, Blau, Orange und Rosa – sind lebendig und dynamisch angeordnet, was einen künstlerischen und energievollen Eindruck vermittelt. Die Darstellung wirkt modern und ist stilisiert, mit einer klaren Betonung auf Kreativität und Kunst.“

Dr. Marco: „Für sie also ein Ausdruck von Kreativität und Kunst?“

Tintoretto: „Che idiota è quello che fa domande del genere? Ha davvero un dottorato?“ (Wir bitten die fehlende Übersetzung zu entschuldigen, hier murmelte Frau Tintoretto).

Dr. Marco: „Sie sprachen die Farben an. Aus meinem Kunstunterricht in der Grundschule weiß ich, dass Farben auch eine symbolische Ebene haben.“

Tintoretto: „Selbstverständlich!“ (murmelt wieder)

Dr. Marco: „Welche?“

Tintoretto: „Das Gelb wird oft mit Optimismus, Energie und Intelligenz assoziiert. Es kann hier die Freude und die stimulierende Wirkung von kreativen Aktivitäten symbolisieren. Grün steht häufig für Wachstum, Erneuerung und Harmonie. Blau symbolisiert Ruhe, Tiefe und Professionalität. Orange ist eine Farbe der Energie, des Enthusiasmus und der Faszination. Sie kann die Begeisterung und das leidenschaftliche Engagement in einem kreativen Prozess ausdrücken. Rosa schließlich wird oft mit Zärtlichkeit, Liebe und Sanftheit verbunden. Insgesamt scheinen diese Farben die Vielfalt und Vielschichtigkeit des kreativen Prozesses zu feiern, wobei jede Farbe unterschiedliche emotionale und psychologische Zustände oder Phasen innerhalb dieses Prozesses hervorhebt.

Dr. Marco: „Ach?“

Tintoretto: „Und außerdem sind es die Farben des alten Apple-Logos in bunt, die – wie alle außer Sie wissen – die Regenbogenfarben sind, allerdings nicht in der richtigen Reihung. Hier ergänzt um das Rosa, die Farbe der Zartheit.“

Dr. Marco: „Ach?“

Tintoretto: „Spannender als langweilige Farben und bekannte Symbole sind die Bezüge zur Geschichte der Kunst.“

Dr. Marco: „Ach ja?“

Tintoretto: „Das sehen selbst meine Studierenden! Das Bild zeigt eine moderne, grafische Darstellung, die Elemente des Post-Impressionismus von Vincent van Gogh und den Expressionismus eines Wassily Kandinsky aufgreift. Diese Künstler waren dafür bekannt, Farben nicht nur zur Darstellung der Realität, sondern auch zur Vermittlung von Emotionen zu nutzen. Die intensiven Farben im Bild könnten als eine Art Hommage an die Art und Weise verstanden werden, wie Maler mit Farben umgingen, um tiefere Bedeutungsebenen und persönliche Eindrücke auszudrücken. Das Bild könnte auch von modernen grafischen Designern wie Milton Glaser beeinflusst sein, die Farbe und Form in der visuellen Kommunikation einsetzten.“

Dr. Marco: „Ach?“

Tintoretto: „Naturalmente!“

Dr. Marco: „Und diese Tropfen und Spritzer sind dann auch nicht einfach nur Tropfen und Spritzer?“

Tintoretto (murmelt etwas, das wie „Cretino“ klingt): „Die Tropfen und Spritzer in diesem Bild sind visuelle Metaphern für den explosiven, unvorhersehbaren und transformierenden Charakter der Kreativität. Sie visualisieren die Essenz des kreativen Prozesses, in dem Gedanken und Gefühle in sichtbare Formen umgesetzt werden.“

Dr. Marco: „Sie kommen aus dem Stift…“

Tintoretto: „Natürlich, woher auch sonst? Es ist die lebendige und energiegeladene Natur des kreativen Aktes, in dem der Künstler durch seine Werkzeuge, hier den Stift, das Innere nach außen trägt.“

Dr. Marco: „Apple wird also einen neuen Stift vorstellen?“

Tintoretto: „Bunte Wirbel als Symbol für Kreativität und Innovation, also Kernelemente der Marke Apple. Dies unterstreicht Apples Engagement, Werkzeuge zu schaffen, die kreative Ausdrucksformen fördern, wie z.B. mit dem Apple Pencil und iPad. Der Stift schwebt leicht in der Hand, was für Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit steht, inklusive der intuitiven Bedienung. Apple will sagen, dass Apple-Produkte nicht nur technische Geräte sind, sondern Werkzeuge, die die persönliche und künstlerische Explosion von individueller Kreativität ermöglichen.“

Dr. Marco: „Frau Tintoretto, wir danken Ihnen für das Interview“

Tintoretto: „Stupido!“

-----

