Apple TV+ kündigt animierten Film „WondLa“ für Ende Juni 2024 an

Apple TV+ hat mittlerweile ein beeindruckend großes Portfolio an Inhalten und dürfte nicht zuletzt wegen der erneuten Preiserhöhung bei Netflix, die ab diesen Monat auch bei Bestandskunden greift, wieder in den Fokus rücken. Wo der Streamingdienst noch etwas aufholen muss, sind animierte Inhalte. Da passt es doch, dass man nun einen neue Serie ankündigt. Diese entstammt aus der Zusammenarbeit mit dem Studio Skydance.

„WondLa“ angekündigt

Apple TV+ hat den Starttermin für den ersten Teil seiner mit Spannung erwarteten animierten Abenteuertrilogie „WondLa“ bekanntgegeben, die von Skydance Animation stammt und auf der New York Times-Bestsellerreihe „The Search for WondLa“ von Tony DiTerlizzi basiert. Die erste Staffel wird insgesamt sieben Episoden umfassen und konnte Bobs Gannaway als Showrunner gewinnen. Beschrieben wird die Serie wie folgt:

„WondLa“ dreht sich um Eva, gesprochen von Jeanine Mason („Roswell, New Mexico“), eine neugierige, begeisterte und temperamentvolle Teenagerin, die in einem hochmodernen unterirdischen Bunker von Muthr, einer Roboterpflegerin, mit der Stimme von der Emmy-Preisträgerin Teri Hatcher („Desperate Housewives“) aufgezogen wird. An ihrem 16. Geburtstag zwingt ein Angriff auf Evas Bunker sie auf die Erdoberfläche, die jetzt von Außerirdischen bewohnt und mit jenseitiger Fauna bedeckt ist und auf der keine anderen Menschen zu finden sind. Tatsächlich heißt es nicht mehr Erde, sondern Orbona. Otto, ein liebenswerter riesiger Wasserbär, mit dem Eva telepathische Kräfte teilt, gesprochen von Emmy-Preisträger Brad Garrett („Everybody Loves Raymond“), und Rovender, ein streitsüchtiger Außerirdischer mit einer unruhigen Vergangenheit, gesprochen von Gary Anthony Williams („Teenage Mutant Ninja Turtles“) begleiten Eva, während sie das Team auf eine gefährliche Suche nach Menschen, ihrer Heimat und ihrem wahren Schicksal führt.

Erscheint Ende Juni 2024 auf Apple TV+

Die erste Staffel ist der Startschuss einer Trilogie und erscheint Ende Juni exklusiv auf dem Stream,ingdienst aus Cupertino. Konkret wird die erste Folge am 28. Juni ausgestrahlt. Wann die weiteren Folgen erscheinen, geht aktuell nicht eindeutig hervor. Tendenziell tippen wir aber auf den üblichen wöchentlichen Turnus.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

