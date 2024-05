Home Betriebssystem In iOS 18: Erinnerungen kommen wohl in den Kalender

In iOS 18: Erinnerungen kommen wohl in den Kalender

Unter iOS 18 sollen einige System-Apps von Apple enger miteinander verzahnt werden. So sollen Kalender und Erinnerungen in der kommenden Systemversion eine funktionale Verknüpfung erhalten, heißt es in einigen interessanten Vorab-Gerüchten. Auch in der Notizen-App deutete sich zuvor schon eine Anbindung an die Sprachmemos-App an.

Apple plant offenbar, seine Stock-Apps unter iOS 18 ein bisschen enger miteinander zu verknüpfen. Vor wenigen Wochen wurde etwa eine Prognose verbreitet, wonach die Notizen-App im kommenden Update auch Sprachmemos direkt in einer Notiz unterstützen soll. Auch eine Verknüpfung mit dem Taschenrechner scheint geplant zu sein.

Und noch eine Integration ist offenbar in Vorbereitung, wie zuletzt von der Seite AppleInsider berichtet wird. Danach plane Apple, die Kalender-App mit der Erinnerungen-App zu verbinden.

Erinnerungen direkt im Kalender erstellen

So soll es möglich sein, eine Erinnerung direkt aus dem Kalender heraus zu erstellen, ohne die Erinnerungen-App öffnen zu müssen. Erinnerungen werden dann im Kalender in der Tages-, Wochen- und Monatsansicht angezeigt, heißt es.

Die Neuerung soll sich auch am Mac unter macOS 15 wiederfinden. Ob Apple langfristig plant, die Erinnerungen-App ganz zu streichen und die Funktionalität komplett in den Kalender zu überführen, ist noch nicht absehbar, es wäre aber nicht abwegig.

iOS 18 und macOS 15 werden im Rahmen der WWDC 2024 von Apple der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt, im Herbst erscheinen die Updates dann für alle Nutzer kompatibler Geräte. Apple wird in iOS 18 den Fokus wohl auf die Integration neuer KI-Features legen. Es ist allerdings noch nicht klar, wie umfangreich die Neuerungen hier tatsächlich ausfallen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!