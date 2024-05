Home Apple Tim Cook: Könnten durch Apple-spezifische Stärken profitieren

Apple will auf der großen KI-Welle mitschwingen, das hat Tim Cook gestern Abend noch einmal klar gestellt. Einmal mehr betonte der Apple-CEO die Entschlossenheit des Unternehmens, in diesem wichtigen Kompetenzfeld in den Wettbewerb eintreten zu wollen, ohne freilich konkret zu werden. Immerhin, minimal mehr als zuletzt gab es dann doch noch.

Apple möchte bei KI jetzt endlich auch mitmischen, nur herrscht weiterhin das große Rätselraten darüber, wie die KI-Offensive konkret aussehen könnte. Nun hat sich Applechef Tim Cook einmal mehr im Rahmen des Conference Calls zu den Quartalszahlen zu der Thematik ausgelassen.

Inzwischen gehen dem CEO die Worte Generative KI schon flüssig von den Lippen, nachdem man bei Apple zuvor jahrelang jede entsprechende Begrifflichkeit sorgsam vermieden hätte.

Cook und Apple glaube an die transformative Kraft von KI, die das Leben der Menschen auf vielfältige Weise erleichtern werde.

Cook: Apple könnte Vorteile auf dem Gebiet haben

Apple habe bereits kräftig in diesen Bereich investiert und weitere Investitionen werden noch folgen, so Cook. Tatsächlich wird immer wieder über die Übernahme verschiedener Startups mit KI-Lösungen im Portfolio durch Apple berichtet.

Eine andere Aussage lässt dagegen aufhorchen: Cook glaube, Apple könnte sogar Vorteile haben, die es von anderen Unternehmen unterscheiden – eine mutige Vorlage angesichts der Tatsache, dass Player wie OpenAI, Google und Meta bereits beeindruckend leistungsfähige Sprachmodelle vorgestellt hatten und Apple hier bislang noch blank dasteht.

Cook sprach in diesem Zusammenhang unter anderem von der Soft- und Hardwareintegration sowie Apple Silicon und der Neural Engine. Man werde aufregende Produkte zu zeigen haben, so der CEO. Was damit aber genau gemeint ist? Man darf weiter gespannt sein.

