Saubermann-Deal: Roborock S8 Pro Ultra gerade 27% günstiger abstauben

2. Mai 2024

Kaum ein Segment ist in den letzten 18 Monaten so schnell und zum Teil so unübersichtlich gewachsen wie die Staub- und Wischroboter. Speziell Dreame und Roborock versuchen, sich quartalsweise zu übertrumpfen. Das sorgt neben immer neuen Features leider auch dafür, dass sich die UVP bei mittlerweile rund 1500 Euro eingependelt hat. Umso besser, wenn man ein Schnäppchen ergattern kann – so wie in unserem Deal.

Roborock S8 Pro Ultra für knapp 1000 Euro mitnehmen

Der Roborock S8 Ultra ist das Topmodell aus dem vergangenen Jahr, lässt aber in 2024 kaum Wünsche offen. Mit Maßen von 42 Zentimetern Breite, 51 Zentimetern Höhe und 45 Zentimetern Tiefe gehört die Basis zu den kompakteren Selbstreinigungsstationen, was sich optisch einfach schöner in das Zuhause einfügt. Die Navigation erfolgt mittels LiDar-System, die dazugehörige App ist extrem umfangreich und solide. Die Saugleistung ist mit 6000 Pascal immer noch ausreichend, auch wenn es etwas leistungsfähigere Modelle gibt. Um dennoch effizient zu reinigen, sid hier nämlich zwei Saugwalzen verbaut. Die Mops werden automatisch ausgewaschen und mit einem Fön getrocknet, auch der Staubbehälter wird automatisch ausgeleert. Aktuell lässt sich das Modell mit einem Preisnachlass von 27% mitnehmen, wodurch das Modell nur noch 1099,00 Euro kostet.

