Ausblick: Apple arbeitet an einem iPad, das Dienstag nicht gezeigt wird

Apple arbeitet aktuell offenbar eifrig an einem neuen iPad, das wir nächste Woche wohl nicht sehen werden: Ziel soll es sein, ein neues Einsteiger-iPad zu entwickeln. Dabei stößt Apple aber scheinbar auf Schwierigkeiten und die haben mit dem Preis zu tun.

Apple wird kommende Woche ziemlich sicher mehrere neue iPads vorstellen. Dabei wird sich das Unternehmen dem Vernehmen nach auf ein neues iPad Pro mit einem OLED-Display und ein neues iPad Air konzentrieren, letzteres Modell soll es erstmals mit 12,9 Zoll großem Bildschirm geben.

Ein iPad werden wir aber am Dienstag wohl nicht in einer neuen Auflage sehen, obwohl bei Apple gerade fleißig daran gearbeitet wird und das ist das Einsteiger-iPad.

Apple möchte preisgünstige Version des Einsteiger-iPads anbieten

Apple strebe an, ein iPad zu schaffen, das es mit dem aktuellen Einsteigermodell aufnehmen kann, schreibt Bloomberg in einer aktuellen Einschätzung. Das neue Einsteiger-iPad solle zu einem günstigeren Preis auf den Markt kommen, der sich mehr am Vorgängermodell iPad 9 orientiere, als am aktuellen iPad 10.

Apple scheint aktuell einen Weg zu erarbeiten, diese günstigere Konfiguration auf eine Weise zu realisieren, die die Anforderungen an die eigenen Marge nicht verletzt. Auch ein Update für das iPad Mini wird es aller Wahrscheinlichkeit am Dienstag nicht geben, mit einer Neuauflage wird derzeit später im Jahr gerechnet. Die iPad-Verkäufe sind, ebenso wie die iPhone-Absatzzahlen, im letzten Quartal deutlich eingebrochen, während sich der Mac überraschend gut entwickelt hatte.

