Kurz notiert: Tidal bietet das Abo für 10,99 Euro an

Der Markt der Musikstreamingdienste ist mindestens ebenso umkämpft wie der der Videostreamingdienste. Angesichts des harten Wettbewerbs mutet es fast seltsam an, dass der Platzhirsch Spotify nach wie vor kein High-Res-Abo anbietet. Alle anderen Musikstreamingdienste bieten dies nämlich ohne Aufpreis an, dazu gehören natürlich auch Apple Music und Tidal. Letztgenannter Streamingdienst ist für aktuelle Kunden von Spotify vielleicht die etwas attraktivere Wahl, zumal der Dienst seit April eine kleine Umstellung vorgenommen hat.

Tidal ist günstiger

Fans verlustfreier Musik haben Tidal schon länger auf dem Zettel, weil Spotify mit der High-Res-Option seit Jahren nicht voran kommt. Da kommt eine Neuigkeit bei Tidal preisbewussten Kunden gerade recht: Erstmals seit geraumer Zeitwird ein Streamingdienst wieder günstiger. Konkret hat Tidal bereits seit dem 10. April 2024 sein Abomodell umgestellt. Statt diverser Optionen, die sich lediglich in der Datenqualität unterschieden haben, gibt es nun ein einziges Abo: Dieses kostet fortan 10,99 Euro und nennt sich „Tidal Hi-Fi Individuell“ und bietet 110 Mio. Songs in verlustfreier Qualität, einschließlich HiRes FLAC und Dolby Atmos, an. Einschränkend muss gesagt werden, dass das Dolby Atmos mit dem „360 Reality Audio“-Format von Sony realisiert wird. Im Zuge dessen ist auch das Familienabo deutlich günstiger geworden und kostet für bis zu sechs Familienmitglieder nur noch 16,99 Euro.

Tidal Connect ist das Zauberwort

Warum viele Nutzer denken, dass Tidal die beste Alternative für Spotify ist, lässt sich einfach erklären. Der größte Vorteil von Spotify ist nämlich die Funktion „Spotify Connect“, mit dessen Hilfe man aus der Spotify-App heraus kompatible Soundbars, Lautsprecher und AV/Musik-Receiver über eine Netzwerk-Verbindung ansteuern kann. Mit „Tidal Connect“ gibt es exakt dasselbe Feature eben auch für Tidal. Apple Music muss man hingegen über AirPlay streamen, was mit Verlust behaftet ist und zudem dem Umweg über das Kontrollzentrum bedeutet. Das Coverflow, also das Skippen der Songs durch das nach rechts wischen des Albumcovers, ist ebenfalls sehr angenehm.

