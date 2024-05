Apple legt Quartalszahlen vor: So hat der iPhone-Riese verdient

Tim Cook teilte ebenfalls mit, dass Apple für das kommende iPad-Event nächste Woche sowie für die jährliche Entwicklerkonferenz im Juni „große Pläne in Hinsicht auf KI“ zu verkünden habe.

Das China-Geschäft sieht der Applechef übrigens nicht so negativ wie die Analysten. Er denke nicht an die nächsten Wochen, sondern eher an die langfristige Zukunft und die sehe rosig aus, so Cook.