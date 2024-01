Home Daybreak Apple Wie viele App Stores hat Apple? | Vision Pro mit 3D-Filmen | AirDrop nicht geheuer – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wir starten den Tag mal mit einer kleinen Rechenaufgabe: Wie viele App Stores betreibt Apple? Wir kommen gleich auf diese gar nicht so einfache Frage zurück, bleibt dran – außerdem werden langsam einige weitere Details zur Vision Pro bekannt, die bekanntlich demnächst in den Verkauf gehen wird. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Hat Apple tatsächlich über die Jahre fünf App Stores eingerichtet? Das behauptet man in Cupertino aktuell und zwar in Luxemburg. Dort wird vor dem EU-Gerichtshof die Frage verhandelt, ob Apples App Store unter die Regulierung des neuen Digital Markets Act fällt und Apple tut alles, damit das nicht der Fall ist, hier die Details zu Apples neuester argumentativen Spielerei.

Die Vision Pro soll mit 3D-Filmen überzeugen

Das ist wohl keines der zentralen Kaufargumente, Apples Vision Pro soll von den Nutzern genutzt werden, damit sie darauf 3D-Inhalte in bislang unerreichter Brillanz und Qualität sehen, so Apple – und die Ankündigungen klingen tatsächlich beeindruckend, hier die Infos.

AirDrop ist in China nicht mehr sicher

Wer in China politisch unerwünschte Inhalte per AirDrop an seine Mitmenschen verteilen möchte, wird sich das wohl nun zweimal überlegen: Die chinesischen Behörden sind jetzt in der Lage, den Absender solcher digitalen Flugblätter zu ermitteln, was für diese Absender im Einzelfall schlimme Folgen haben kann, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Vision Pro verfügt über einen recht großzügig bemessenen Arbeitsspeicher, der ist genauso groß wie der RAM in den Entwicklergeräten, hier die Infos. Allerdings ist noch immer nicht klar, wie es für Kunden mit den Speicher-Upgrades für die SSD sein wird.

Es gibt auch neue Betas.

Neue Testversionen gibt es auch, es sind dies iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 3, macOS Sonoma 14.3 Beta 3 und watchOS 10.3 Beta 3.

Es ist ein neuer Super-Sauger in der Stadt.

An der Spitze der Staubsauger-Roboter wird sich bald ein neues Flaggschiff einreihen, das zuletzt in Las Vegas vorgestellt wurde, hier die Details.

Wird die Vision Pro schnell ausverkauft sein?

Das prognostizieren zumindest Analysten. Apple wird auch im ersten Jahr zunächst nur wenige Einheiten verkaufen, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten und rutschfreien Start in den Tag wünschen.

