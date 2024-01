Home Apple Der Vision Pro-Start wird von hunderten 3D-Filmen und wenigen 3D-Games begleitet

Der Vision Pro-Start wird von hunderten 3D-Filmen und wenigen 3D-Games begleitet

Apple wird zum Start der Vision Pro eine Reihe an 3D-Inhalten anbieten, die den Launch begleiten. Das Unternehmen spricht von über 150 3D-Filme- und Serien, die auf Apple TV+ zur Verfügung stehen sollen. Auch 3D-Games sind im Sortiment.

Apple begleitet den Launch der neuen Vision Pro mit einer Sammlung spezieller 3D-Inhalte, das hat das Unternemen ebenfalls anlässlich des bevorstehenden Starts bekanntgegeben. Der Schwerpunkt liegt hier auf 3D-Filmen- und Serien.

Grundsätzlich können alle Inhalte auf Apple TV+ oder von anderen Streamingdiensten mit der Brille betrachtet werden, sobald es eine Reader-App für die Brille gibt – Netflix ist hier etwa noch nicht mit im Boot, aber Apple hat auch eine Reihe an 3D-Inhalten vorbereitet: Mehr als 150 Titel aus dem Angebot von Apple TV+ soll es im neuen Format Apple Immersive Video geben, so das Unternehmen.

8K-Inhalte in 3D

Dieses Material werde in 180 Grad-8K zur Verfügung gestellt, so Apple weiter, zudem werden die Bilder von 3D Audio begleitet. Apple spricht von einem über 30 Meter breiten virtuellen Bildschirm. Das Erlebnis dürfte für Kunden recht beeindruckend sein, es hatte auch die ersten Tester zumeist überzeugt.

Neben den TV-Inhalten soll die Brille allerdings auch zum Spielen genutzt werden können.

250 Spiele auf Apple Arcade

Apple wird den Kunden rund 250 Games anbieten, das sind allerdings die Titel von Apple Arcade, die zwar nett und gefällig gemacht sind, jedoch keine bekannten Blockbuster.

Einige wenige Titel werden als „räumliche Spiele“ angeboten, sind also 3D-adaptiert, es sind dies etwa Game Room, What the Golf? und Super Fruit. Der Rest ist in 2D per Controller spielbar.

Die Vision Pro kann ab kommender Woche vorbestellt werden, die Auslieferung in den USA startet am 02. Februar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!