Vision Pro schnell vergriffen, aber was dann? Fragen vor dem Launch der Brille

Nach dem Launch ist die Vision Pro in den USA möglicherweise schnell ausverkauft. Analysten rechnen mit einem starken Andrang auf das neue Produkt durch Power-User. Allerdings startet Apple den Verkauf wohl auch mit nur eher geringen Stückzahlen.

Wenn Apple in wenigen Wochen die Vision Pro in die Läden bringt, müssen Kunden in den USA wohl schnell sein, um eine Brille zu ergattern. Kunden, die sicher gehen wollen, ein Exemplar zu erhalten, werden wohl schon Ende nächster Woche ordern, wenn die Vorbestellungen starten. Der Analyst Ming-Chi Kuo rechnet mit einem raschen Ausverkauf der Geräte.

Ausblick auf Launch: Die erste Lieferung dürfte schnell weg sein

Kuo geht davon aus, dass die erste Lieferung in den Apple Stores zügig vergriffen sein wird. In seiner aktuellsten Notiz schreibt der zumeist gut unterrichtete und treffsichere Analyst, die Power-Nutzer dürften die Geräte rasch aufkaufen, daraufhin könne es zu längeren Lieferverzögerungen kommen.

Kommende Monate entscheidend

Der Analyst hatte den Ablauf des Marktstarts zuvor zutreffend vorhergesagt und zeigt damit einmal mehr, dass seine Einschätzungen eine belastbare Grundlage für Unternehmensausblicke bieten.

Für den weiteren Verlauf der Markteinführung rechnet er damit, dass es für Apple schwieriger sein kann, die hohe Nachfragedynamik, die zum Launch erwartet wird, aufrecht zu erhalten. Hierfür müsse Apple nachlegen.

Noch immer einiges unklar

So fehle es nach wie vor an Details zum Produkt: Wird es höhere Speicherkonfigurationen und zusätzliches Zubehör geben? Wird Apple noch etwas am Akku-Setup ändern? Hier ist noch nicht ganz klar, wie der Betrieb an einer Stromquelle realisiert wird.

Für dieses Jahr wird mit Verkaufszahlen für die Vision Pro in der Größenordnung von etwa 400.000 Einheiten gerechnet. Dem Vernehmen nach war allerdings ursprünglich ein deutlich größeres Kontingent geplant gewesen, Apple soll jedoch gezwungen gewesen sein, die geplante Stückzahl deutlich zu kappen.

