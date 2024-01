Home Hardware Vision Pro kommt mit 16 GB RAM, SSD wahrscheinlich mit Upgrade-Option

Apples Vision Pro verfügt über 16 GB Arbeitsspeicher, der in der Art der Apple Silicon-Macs als gemeinsamer Speicher für CPU- und GPU-Aufgaben genutzt wird. Damit ist die finale Version für den Markt ebenso ausgestattet, wie die Geräte, die die Entwickler in den letzten Monaten testen konnten, das geht aus Xcode hervor, Apples Entwicklerumgebung.

Apple hat in seine erste Computerbrille 16 GB Arbeitsspeicher eingebaut. Dieser ist als gemeinsamer RAM ausgeführt, wie Apple diesen Aufbau auch bei seinen Apple Silicon-Macs nennt, was bedeutet, dass er flexibel je nach Bedarf für CPU- oder GPU-Tasks genutzt werden kann. Dass Apple in die Vision Pro für den Endkunden auch 16 GB RAM einbaut, ergibt sich aus Informationen, die unter anderem MacRumors aus Apples Entwicklersoftware Xcode 15 herausgelesen hat.

Vollständige Spezifikationen von Vision Pro noch nicht enthüllt

Nicht klar ist nach wie vor, welche Speicheroptionen Nutzer grundsätzlich beim Kauf der Vision Pro haben werden. Die initiale Version zum Preis von 3.499 Dollar wird über einen internen Speicher von 256 GB Größe verfügen, die Entwicklergeräte besitzen allerdings eine SSD mit einem TB Kapazität. Es ist davon auszugehen, dass Kunden auch weitere SSD-Konfigurationen werden erwerben können.

Apple hat hierzu allerdings noch keine Informationen bereitgestellt, allgemein mangelt es noch an Details. So ist noch kein Datenblatt mit den vollständigen Spezifikationen verfügbar – so vollständig, wie Apple sie üblicherweise veröffentlicht. Allerdings wird es auch nicht mehr lange dauern, bis Reparaturexperten wie iFixit die Brille auseinandernehmen und ihr Innenleben genauestens dokumentieren werden.

