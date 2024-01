Home Betriebssystem AirDrop: Chinesische Forscher können Absender von Übertragungen ermitteln

AirDrop wurde von chinesischen Sicherheitsforschern in staatlichem Auftrag dahingehend analysiert, dass es möglich wird, auf die Identität von Absendern übertragener Inhalte zu schließen. Das ist etwa für politische Aktivisten ein großes Risiko, die das Protokoll von Apple nutzen, um digitale Flugblätter zu verteilen.

Apples AirDrop wird gern an öffentlichen Orten genutzt, um die iPhones anwesender Personen mit Botschaften zu fluten. Diese sind ganz unterschiedlicher Natur, von bloßen Spaßnachrichten über fingierte Bombendrohungen in Flugzeugen, oft mit fatalen Konsequenzen für die gedankenlosen Absender, bis hin zu politischen Inhalten. Letztere Kategorie ist besonders in autoritär regierten Ländern ein bekanntes Phänomen, so haben politische Aktivisten schon seit Jahren ihr Material relativ risikolos unter die Leute gebracht, darunter finden sich etwa Presseerzeugnisse unabhängiger Medien, Lektionen in Demokratietheorie oder auch eine eigenständige politische Agenda.

Chinesische Forscher können AirDrop-Absender identifizieren

Nun aber ist man in China der Identifizierung von Absendern einer AirDrop-Übertragung einen großen Schritt näher gekommen, wie die Agentur Bloomberg aktuell berichtet. Das regierungsnahe Beijing Municipal Bureau of Justice (BMBJ) hat eigenen Angaben nach eine Methode gefunden, auf die Identität eines Absenders zu schließen.

Hierzu wird eine sogenannte Rainbow-Table erstellt, eine Methode, um kryptografische Geheimnisse zu ermitteln. Auf diese Weise kann aus den Hash-Werten der Nachrichten die Original-Nachricht rekonstruiert werden und auch E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu erlangen.

Wie oft und wo diese Methode bereits eingesetzt wurde, ist nicht bekannt. Auch müssen die Ermittler für diese Methode am Ort des Geschehens sein, allerdings dürfte der Umstand, dass diese Praxis nun existiert, die Nutzung von Airdrop als sicheren Kanal zur Verteilung von Inhalten deutlich weniger geeignet machen, so lange Apple hier nicht nacharbeitet. Ob man daran interessiert ist, ist allerdings nicht klar. Apple hat kein gesteigertes Interesse daran, sich die Geschäfte auf dem wichtigen chinesischen Markt zu verderben.

