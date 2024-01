Home Apple Roborock präsentiert auf der CES 2024 den S8 MaxV Ultra

Roborock präsentiert auf der CES 2024 den S8 MaxV Ultra

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Januar 2024 um 18:45 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Aktuell läuft die CES in Las Vegas und bisher war der Dreame L20 Ultra das Flaggschiff auf dem Markt der Staub- und Wischroboter. Dies lässt Roborock nicht auf sich sitzen und präsentiert seinerseits den S8 MaxV Ultra. Wir geben einen kurzen Überblick.

Der Roborock S8 MaxV Ultra

Der neue S8 MaxV Ultra löst den bisherigen Roborock S7 MaxV als Flaggschiff ab und verfügt gegenüber dem erst auf der IFA 2023 präsentierten S8 über eine deutliche Leistungssteigerung. Die Rede ist von der Saugleistung, die beträgt nun satte 10.000 Pa. Der Hersteller setzt dafür auch weiterhin auf zwei Walzen. Dazu gibt es ein RoboDock Ultra, welches Wasser und Reinigungsmittel entleert und nachfüllt und den Mopp mit bis zu 60 Grad wäscht und trocknet.

Für Fans der Wischfunktion gibt es dazu noch VibraRise 3.0 (vibriert 4.000 Mal pro Minute). Ähnlich wie ECOVACS setzt man hier nun ebenfalls auf einen eigenen Sprachassistenten, der sich mit dem Zuruf „Hello Rocky“ aktivieren lässt. Reactive AI 2.0 für Hindernisserkenung ist mit ebenfalls wieder dabei

Weitere Neuerungen

Von Dreame hat man sich den ausfahrbaren Seitenarm abgeschaut. Dieser hört auf den Namen FlexiArm Design, ist mit dem Extra Edge Spinning Mop-System ausgestattet und soll laut Hersteller eine um bis zu 99% bessere Reinigung von Ecken ermöglichen. Neu ist zudem die neu ist die „DirTect Smart Sensor Technologie“, welche die „Art der Verschmutzung erkennt“ und dann sogar „automatisch die Reinigungseinstellungen“ ändert und entsprechend anpasst. Last but not least greift auch Roborock den Trend mit Heißwasser auf nutzt dieses zum Auswaschen der Mops.

Preise und Verfügbarkeit

Günstig ist das neue Top-Modell aus dem Hause Roborock keinesfalls, wenngleich sich der Hersteller noch nicht konkret äußert. Der alte Roborock S7 MaxV verfügte über eine UVP von 1499 Euro und die erwarten wir hier ebenfalls. Der Markstart ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen.

