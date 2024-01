Home Betriebssystem Nächster Versuch: iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 3 für Entwickler ist da

Nächster Versuch: iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 3 für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 3 für alle registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion erscheint eine Woche auf die Verteilung der letzten Beta für die registrierten Developer. Neu ist unter anderem ein erweiterter Diebstahlschutz. Die zweite Beta hatte Apple nach massiven Problemen für einige Entwickler wieder zurückziehen müssen.

Apple hat am heutigen Abend iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 3 für alle registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Entwickler können die neue Beta ab sofort laden und installieren. Hierzu muss der Bezug von Betas in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update eingeschaltet werden. iOS 17.3 und iPadOS 17.3 Beta 3 wird eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion an die Entwickler ausgeliefert.

iOS 17.3 bringt verbesserten Diebstahlschutz

Mit der Aktualisierung auf iOS 17.3 und iPadOS 17.3 wird unter anderem ein erweiterter Diebstahlschutz eingeführt, der den Zugriff auf private Informationen nach einem Verlust beschränken soll.

Daneben werden wohl auch die geteilten Playlisten in Apple Music endlich für alle Nutzer verfügbar werden, die bereits seit einigen Wochen immer wieder in verschiedenen Betas aufgetaucht waren.

iOS 17.3 und iPadOS 17.3 werden in einigen Wochen für alle Nutzer zum Download erwartet. Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten? Hinterlasst eure Beobachtungen gern in einem Kommentar unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!