Neues MacBook im alten Design? | gebrauchte iPhones bei Apple | Meta leidet unter iOS-Datenschutz – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple könnte bereits im kommenden Monat sein erwartetes Budget-MacBook Pro bringen – wenn sich jüngste Prognosen bewahrheiten, wird die Vorstellung aber wohl nicht sehr aufregend. Für einige Kunden interessanter ist da vielleicht, dass es das iPhone jetzt auch gebraucht bei Apple gibt. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird wohl einige neue Mac-Modelle in diesem Jahr vorstellen. Los gehen mit den Präsentationen könnte es bereits im kommenden Monat, dann nämlich soll nach mittlerweile verschiedenen Quellen das sogenannte Budget-MacBook Pro von Apple vorgestellt werden. Dieses neue Modell wäre aber nicht sehr spannend, geht man nach der jüngsten Prognose von gestern: Einzig der Chip wäre neu, das Design des aktuellen 13 Zoll-Modells von Ende 2020 soll aber nicht geändert werden, mehr dazu hier.

Apple verkauft gebrauchte iPhones

Nun, „gebraucht“ kann man ja bei Apple schwer sagen, also: Apples Store für günstigere, weil wiederaufgearbeitete Geräte, führt jetzt auch iPhones. In den USA ist das nichts besonderes, in Deutschland war das bis jetzt aber nicht der Fall. Verfügbar sind etwa das iPhone 11 und das iPhone 12, allerdings können Kunden bei anderen Wiederverkäufern wohl auf günstigere Kurse hoffen, hier dazu mehr.

Meta leidet unter Apple

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hatte anlässlich seiner schlechten Quartalszahlen darüber geklagt, dass Apple ihm das ganze Anzeigengeschäft kaputt mache. Gänzlich von der Hand zu weisen ist das wohl nicht, wie eine neue Einschätzung des Marktes zeigt, hier dazu weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gab neue Betas am gestrigen Abend: Für die registrierten Entwickler bereitgestellt worden sind iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 3, macOS Monterey 12.3 Beta 3, watchOS 8.5 Beta 3 und tvOS 15.4 Beta 3.

Außerdem haben wir euch noch darüber informiert, dass der Apple Replay 2022 jetzt in der Musik-App verfügbar ist.

Und der erste Trailer für die neue und viel beachtete Prime-Serie über die Ringe, sie alle zu knechten, ist erschienen. – wie man sowas schauen kann, wird sich mir wohl auf ewig verschließen, aber das soll mich an dieser Stelle nicht davon abhalten, euch eine entspannte Wochenmitte zu wünschen.

