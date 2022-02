Home Apple iPhone jetzt auch bei Apple zum Gebrauchtkauf

Das iPhone lässt sich inzwischen auch im deutschsprachigen Refurb Store erwerben, damit sind die aufgearbeiteten iPhones nun auch hier potenzielle Alternativen für Kunden, die sich mit neuer Apple-Hardware versorgen möchten.

Apple hat in den Refurb Store inzwischen auch in Deutschland das iPhone aufgenommen. Apples Top-Produkt fehlte hier lange Zeit, während sich bei anderen Produkten teils interessante Angebote finden ließen. Nun erhalten Kunden auch das iPhone, wenn auch nicht das neueste Modell: Im deutschen Apple Refurb Store können Verbraucher aber etwa das iPhone 12 in verschiedenen Modellen oder das iPhone 11 erstehen.

Ein Jahr Garantie für wiederaufbereitete Geräte

Das iPhone 12 (Affiliate-Link) kostet dort bei Apple nun etwa 679 Euro in der Version mit 64 GB Speicher. Apple gibt auf die Geräte, die im Refurb Store verkauft werden, noch ein Jahr Garantie.

In der Regel sind die Geräte in einem hervorragenden Zustand, Apple unterzieht die Produkte einer recht umfangreichen Wiederaufarbeitung, bevor sie in den Verkauf gehen. Eine Ersparnis wie etwa beim iPhone 12 von 120 Euro kann aber bei anderen Plattformen für gebrauchte Geräte noch deutlich übertroffen werden. Auch Plattformen wie Rebuy unternehmen verschiedene Schritte, um Geräte wiederaufzubereiten, das ist oft relativ erfolgreich, doch nicht immer können alle Gebrauchsspuren und Leistungseinbußen vollständig beseitigt werden.

Wie sind eure Erfahrungen mit Plattformen zum Gebrauchtkauf von Smartphones oder Tablets, mit welchen Anbietern habt ihr bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht und wo gab es Enttäuschungen? Lasst uns eure Beobachtungen gern wissen.

