Prime Video teasert „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ an

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Februar 2022 um 21:01 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Vor rund 21 Jahren kam der erste Teil der „Herr der Ringe“-Trilogie von Peter Jackson in die Kinos, nachdem Tolkien selbst eine Realverfilmung der Roman für nicht realisierbar hielt. Zwei Dekaden nebst einer Trilogie als Spin-off später, steht nun die Serienadaption an. Die Rechte sicherte sich Amazon für Prime Video und nun gibt es den ersten Teaser.

Teaser zur Serie ist online

Seit gestern ist der offizielle Teaser zur Serie online und in den sozialen Netzwerken zu finden. Der rund 67-sekündige Clip gibt wenig Details über die Story bekannt und dient in erster Linie dazu, die grundlegende Ästhetik zu transportieren. Bis auf den Drehort, die erste Staffel wurde ebenfalls in Neuseeland gedreht, hat diese nicht so viel mit den Filmen gemeinsam.

Eine neue Legende beginnt am 2. September 2022, nur bei Prime Video. #LOTRbeiPrime #LOTR #HDRRDM pic.twitter.com/44gAX5g5No

Vor allem die Kostüme wirken den ersten Eindrücken nach zu steril. Die Serie muss für Amazon allerdings ein Erfolg werden. Schätzungen zufolge haben allein die Rechte an der Serie bis zu 170 Millionen US-Dollar gekostet, die Gesamtsumme für die Produktion soll bei rund 500 Mio. US-Dollar liegen.

Start am 02. September

Laut Amazon soll die Serie ab dem 02. September verfügbar sein und wir dürfen gespannt sein, wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln. Wir gehen davon aus, dass „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ vor allem als Zugpferd dienen und die Preiserhöhung für Amazon Prime in den USA rechtfertigen helfen soll. Über die Preiserhöhung haben wir hier berichtet.

