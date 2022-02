Home iCloud / Services So findet ihr den Apple Music Replay 2022

Apple Music hat damit begonnen, den Replay 2022 bereitzustellen. Dieser wird eure Playlist dieses Jahres und sie verändert sich bis kommenden Winter, sodass sie euren aktuellen Musikgeschmack abbildet.

Apple Music zeigt den Abonnenten ab sofort den Replay 2022. Dabei handelt es sich um eine Playlist, die eure meist gespielten Songs aus einem Jahr umfasst, dementsprechend finden sich im Replay 2022 die Songs, die ihr im noch vergleichsweise jungen Jahr am häufigsten abgespielt habt.

Der Apple Music Replay besteht gegen Ende aus 100 Songs, er ist eure persönliche Top 100 der Musik eines Jahres, doch zu Beginn umfasst die Playlist nur zwischen 24 und 25 Songs.

Um den neuen Apple Music Replay 2022 aufzurufen, müsst ihr in der Musik-App im „Jetzt hören“-Tab nur ganz nach unten scrollen. Früher war es noch erforderlich, den neuen Replay über eine Weboberfläche recht umständlich aufzurufen, diesen Missstand hat Apple inzwischen aber abgestellt. Aber in Apple Music im Web lässt sich eine noch ausführlichere Version des Replays abrufen. Über das Jahr könnt ihr nun beobachten, wie neue Songs eurem Replay hinzugefügt werden. Kurz vor Jahresende wird der Replay dann eingefroren, nach einigen Jahren kann es interessant sein, musikalisch in der Zeit zurückzureisen und zu hören, welche Musik in früheren Jahren dazu beigetragen hat, den eigenen Alltag zu begleiten.

Spotify und andere Streamingdienste bieten ähnliche Features, bei Spotify wird darum herum noch eine Menge Social Media-Aktivität angeboten.

