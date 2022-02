Home Gerüchte Ausblick: Budget-MacBook Pro schon nächsten Monat?

2022 soll dem Vernehmen nach ein neues Einsteiger-MacBook Pro erscheinen. Dieses neue Modell könnte bereits im Frühling vorgestellt werden, bringt aber außer einem neuen Chip wohl wenig an Neuerungen mit sich.

Ein wenig Konfusion ergreift von der Gerüchteküche Besitz, wenn es um das erwartete neue Einsteiger-MacBook Pro geht, das in diesem Jahr erwartet wird. Apple soll dieses neue Modell bereits im Frühling auf den Markt bringen, schreibt zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes.

Bereits im kommenden Monat soll das neue Modell vorgestellt werden, so das in Taiwan erscheinende Blatt in einer Prognose für Abonnenten. Bis jetzt war eher mit einem Release später im Jahr gerechnet worden.

Budget-MacBook Pro wohl mit wenig Neuerungen

Wie es weiter heißt, werde die größte Neuerung hier wohl der M2-Chip sein. Er wird dem Vernehmen nach auch das neue MacBook Air antreiben und weniger leistungsfähig ausfallen als der M1 Pro. Das bedeutet wohl konkret: Neben einer niedrigeren Performance unterstützt er auch weniger Arbeitsspeicher, wohl bis maximal 16 GB, statt bis zu 64 GB wie der M1 Max.

Neben dem M2 soll das neue Budget-MacBook Pro kaum Neuerungen mitbringen, in der Hauptsache werde auf Komponenten genutztgesetzt, die bereits im abzulösenden MacBook pro mit M1 verwendet werden, um den Zulieferern zu ermöglichen, eine starke Nachfrage bedienen zu können. Für Kunden sieht es allerdings dann nach einem wenig attraktiven Produkt aus.

Der neue große iMac / iMac Pro wird sich den letzten Prognosen nach dagegen deutlich verspäten, Apfelpage.de berichtete. Mit ihm können wir wohl frühestens im Sommer rechnen.

