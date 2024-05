Home Betriebssystem iOS 18: KI-Assistent soll lange Texte zusammenfassen

iOS 18: KI-Assistent soll lange Texte zusammenfassen

iOS 18 soll auf Wunsch die wichtigsten Fakten aus langen Texten herausfiltern und eine Zusammenfassung liefern, das ist eine Fähigkeit, die aktuelle Sprachmodelle wie ChatGPT und Gemini bereits mehr oder weniger gut beherrschen. Es überrascht nicht, dass auch Apple hier aktiv werden will.

Langsam werden mögliche KI-Features in iOS 18 etwas deutlicher umrissen. So soll Apple in das kommende Update eine Art Überblicksfunktion einbauen. Damit lassen sich lange Texte zusammenfassen, wobei dieser Überblick wichtige Fakten aus dem Text enthält, schreibt die Seite AppleInsider unter Berufung auf angeblich mit der Entwicklung vertraute Quellen.

Der Assistent soll etwa auf den Namen von Autoren eines Textes schließen können und handelnde Firmen in Texten erkennen und in der Zusammenfassung korrekt zuordnen. Dabei könnten Informationen aus den Verläufen von Safari und iMessage bezogen werden, womöglich aber auch Dokumente aus anderen Quellen zusammengefasst werden, heißt es.

Apple arbeitet an eigenen Sprachmodellen

Weiter geht aus der Prognose hervor, dass Apple hierfür seine selbst entwickelten Sprachmodelle nutzen möchte. Die laufen komplett lokal auf dem Gerät, sind also unabhängig vom Netz, was schnelle Reaktionszeiten verspricht. Zudem ist dieser Umstand ein großer Vorteil für den Datenschutz.

Ein Nachteil könnte die begrenzte Leistungsfähigkeit lokaler Modelle sein, aber Apple verhandelt offenbar auch mit Google und Microsoft und so könnten ChatGPT und Gemini auch für iOS 18 in Lizenz genutzt werden. Noch ist völlig unklar, wo die Grenzen der jeweiligen Nutzungsen liegen. Während eine Konversationsfunktion wie von ChatGPT bekannt wohl noch außerhalb der Möglichkeiten von Apples eigenen Modellen liegt, dürften die geplanten Neuerungen für Safari, über die wir zuletzt berichtet hatten, von Apple selbst realisiert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!