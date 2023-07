Home Apfelplausch Ist Threads der Twitter-Tod? | hat Apple keinen Sinn für Humor? | iPhone 15 mit Riesen-Akku – Apfelplausch 299

Ist Threads der Twitter-Tod? | hat Apple keinen Sinn für Humor? | iPhone 15 mit Riesen-Akku – Apfelplausch 299

Bekommt es Twitter bald mit einer echten Konkurrenz zu tun? Metas neues Netzwerk Threads hat bereits dutzende Millionen Nutzer am ersten Tag, das katapultiert es auf den ersten Platz unserer Themenliste in der heutigen Sendung, die die Nummer 299 trägt – willkommen zur neuen Episode des Apfelplausch.

Wie immer beginnen wir natürlich auch diese Sendung wieder mit einem Blick in unsere Briefkästen, heute sprechen wir ein wenig über ungewollte Werbung im Podcast und sind gespannt auf eure möglichen Beobachtungen hierzu.

Ist Threads der Tod von Twitter?

So zumindest könnte man die Begeisterung auch vieler Tech-Journalisten schon interpretieren, die zuletzt über Metas neues Netzwerk gesprochen und geschrieben haben. Wir ordnen das, was über Threads am Abend nach dem Start bereits bekannt ist, ein wenig ein und versuchen uns an einer Perspektive.

Viele neue iPhone-Gerüchte

Länger war es etwas still um Gerüchte ums iPhone 15, 16 und sofort, doch heute sind wir wieder zurück mit einem frischen Strauß iPhone-Spekulationen, etwa über den größeren Akku im iPhone 15 oder Apples mutmaßlichen Plänen für die Solid State-Tasten. Auch könnte das iPhone 15 Pro Max noch einmal teurer werden – wie unangenehm.

Neue Mac-Monitore und AirPods-Features?

Mark Gurman gab zuletzt einen interessanten Ausblick auf einige neue Features der AirPods Pro, über den wir reden möchten. Außerdem könnte sich bald ein neues, großes Display für den Mac ankündigen, das einige Extras mitbringt.

Die Vision Pro macht Apple ziemlich nervös

Keine Frage, es ist wohl eine eher unglückliche Aktion gewesen, einen harmlosen Spaß zu einer möglichen Apple-Brille von Apple Music zu schmeißen. Der Künstler dürfte damit weit mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, als sein neues Album ohne diesen Move von Apple je erfahren hätte – tja. Es gibt ein Wort dafür.

Außerdem sprechen wir noch über Apples Pläne für VR-Zubehör oder genauer, die Abwesenheit derselben.

Damit darf ich euch wie immer viel Spaß beim Hören wünschen.

