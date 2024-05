Home Apple Watch Apple Watch X Konzept: Mit Kamera, Blutdruckmessung und aus Titan

Apple Watch X Konzept: Mit Kamera, Blutdruckmessung und aus Titan

In diesem Jahr feiert die Apple Watch ihr zehnjähriges Jubiläum und die Gerüchte über neue Funktionen und spannende Re-Designs eine Apple Watch X überschlagen sich. Auf der Basis der Vermutungen hat unser Redakteur und Apfelplausch-Podcaster Lukas gemeinsam mit seiner Firma ein spannendes Konzept erstellt, welches wir euch hier gerne vorstellen möchten.

Analog zum iPhone heißt das Modell zum zehnjährigen Bestehen Apple Watch X. Es ist gut möglich, dass Apple seine Jubiläums-Uhr so nennt. Das Konzept basiert auf über 30 Gerüchten, welche in den vergangenen Wochen Neuerungen rund um die nächste Apple Watch beschrieben haben.

Apple Watch X in iPhone 15-Optik, mit Mega-Display und FaceTime-Kamera

Als erstes fällt das neue Design der Apple Watch auf. Ähnlich wie das iPhone 15 Pro zeigt das Konzept von Wordsmattr.io eine kantigere Uhr aus Titan. In der Krone versteckt sich ein Fingerabdrucksensor zum schnellen Entsperren und Bestätigen von Apple Pay und Co. Am oberen Displayrand ist eine 8MP Kamera verbaut, welche Fotos und Videos aufnehmen und die Teilnahme an FaceTime-Anrufen ermöglichen soll.

Immer wieder in den Gerüchten aufgetaucht ist die Meldung, dass es grundlegend neue Armbänder mit einem neuen Verschluss geben soll. Dieser soll den Datenaustausch zwischen Uhr und Band ermöglichen. Wozu, fragt ihr euch? Das Konzept zeigt spezielle Sportarmbänder, welche mit einem Blutdrucksensor ausgestattet sind. Nach dieser Idee könnten Sensoren von der Uhr ins Armband wandern und mehr Platz für Akku und eine längere Batterielaufzeit entstehen.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Freut ihr euch auf die Apple Watch X? Lasst es uns gerne in den Kommentaren unter diesem Artikel wissen.



