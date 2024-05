Home Sonstiges Verbraucherzentrale verzichtet auf Klage: Temu verspricht Besserung

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wird nicht gegen die chinesische Plattform klagen. Temu hat indes in einer Unterlassungserklärung angekündigt, das vorgeworfene Verhalten einzustellen. Kritiker werfen dem Online-Händler vor, mit willkürlichen Rabatten und Dark Patterns zu werben.

Temu wird ab sofort keine manipulativen Designs oder übertriebene „Vorher-Preise“ anzeigen. Das verspricht das Unternehmen Whaleco Technologie, welches hinter der Plattform steht, in einer Unterlassungserklärung. Im März wurde das Unternehmen durch den Verbraucherzentrale Bundesverband abgemahnt, wie Apfelpage berichtete.

Temu: Dark Patterns und willkürliche Rabatte werden eingestellt

Auf der Plattform wird es demnach keine willkürlichen Rabatte mehr geben, berichtet heise.de. Auch der Einsatz von Dark Pattern wird eingestellt. Dabei handelt es sich um Aussagen wie „Beeile dich! Über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Warenkorb“ oder „Mehr als 54 Nutzer haben wiederholt gekauft! Warum nicht 2 auf einmal…“.

Mit der Unterlassungserklärung liegt dem Verbraucherzentrale Bundesverband nun eine außergerichtliche Einigung vor. Eine Klage wird es dementsprechend nicht geben. Sollte Temu gegen die Erklärung verstoßen, kann der vzbv eine Vertragsstrafe fordern.

Gegenüber heise.de gelobt das Unternehmen Besserung. Man will „nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen“, sondern sich an den „bestmöglichen Praktiken orientieren“, so ein Sprecher von Temu. „Wir vertrauen darauf, dass der vzbv auch künftig eine faire Gleichbehandlung aller Branchenteilnehmer sicherstellen wird.“

