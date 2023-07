Home Gerüchte AirPods Pro bald mit USB-C: Neue Audio- und Health-Funktionen in Entwicklung?

AirPods Pro bald mit USB-C: Neue Audio- und Health-Funktionen in Entwicklung?

Apples AirPods Pro werden wohl in nächster Zeit auf USB-C umgestellt. Eine neue Variante mit einem USB-C-Case wird dafür in den Verkauf gebracht, erwarten Beobachter. Perspektivisch können Kunden mit neuen Features für die AirPods Pro rechnen.

Apple hat inzwischen die Umstellung von Lightning auf USB-C für sein gesamtes Portfolio beschlossen, was auch das Zubehör einschließt. So müssen auch die AirPods in neuen Varianten auf den Markt gebracht werden. Mit den AirPods Pro wird Apple diesen Schritt übereinstimmenden Einschätzungen nach in diesem Jahr gehen. Schon im März hatte Analyst Ming-Chi Kuo vermutet, Apple werde die AirPods Pro mit USB-C-Case später im Jahr vorstellen, dies unterstreicht nun der bekannte Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Neue Funktionen folgen später

Zunächst sei keine veränderte Hardware zu erwarten, so Gurman, lediglich der Port am Case werde geändert. Perspektivisch arbeite Apple aber an einigen zusätzlichen Funktionen. So sei ein neuer, rudimentärer Hörtest in Entwicklung. Anhand verschiedener Töne soll die Hörkapazität des Nutzers eingeschätzt werden, wie aussagekräftig so ein Test sein kann, steht noch dahin.

Auch sollen weitere Health-Features folgen, etwa die Temperaturmessung im Gehörkanal, die genauer sein könnte als die Messung am Handgelenk, die die Apple Watch Ultra aktuell vornimmt, wenn auch ohne konkrete Temperaturanzeige.

Allerdings wird schon länger über solche Health-Features für die AirPods Pro spekuliert, ohne dass sich bislang etwas tat. Angekündigt sind dagegen einige konkrete neue Funktionen für die AirPods Pro 2, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Sie werden Ende des Jahres mit der neuen AirPods Pro-Firmware eingeführt.

