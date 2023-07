Home Apps Auch ohne EU: Threads wird zum Netz-Blockbuster

Auch ohne EU: Threads wird zum Netz-Blockbuster

Metas neues Netzwerk Threads wird im Netz gerade zum Hit. Auch ohne Europa zog die neue App binnen Stunden Millionen Nutzer an. Eine Nutzung in Deutschland ist zwar aktuell nicht vorgesehen, aber sehr wohl möglich.

Meta kann auf einen äußerst gelungenen Start seines neuen sozialen Netzwerks Threads blicken, viele Prominente und Personen des öffentlichen Lebens sind bereits munter dabei, auf der Plattform zu posten.

Wer die App laden kann – bislang nicht alle – kann sehr leicht loslegen, wenn er ein Instagram-Konto hat. Es können ein privates und ein öffentliches Profil erstellt werden, letztere Option wird später interessant, dann soll eine Anbindung an das Fediverse kommen, einem dezentralen Datenraum, in dem sich eine Reihe Open-Source-Netzwerke tummeln und untereinander verbunden sind, bekanntester Vertreter ist hier fraglos das exzentrische Netzwerk Mastodon, das eigentlich auch kein geschlossenes Netzwerk ist, sondern aus einer Vielzahl kleiner, oft kleinster Instanzen besteht, die untereinander verbunden sein können, aber nicht müssen.

Auch ohne EU großer Erfolg

Eben diese Eigenschaft machte Mastodon bislang vor allem für extrem unzufriedene Twitter-Nutzer und Nerds interessant, denn Mastodon ist vieles, aber nicht intuitiv.

Wenn allerdings Threads an das Fediverse andocken kann, könnte das quelloffene Protokoll schlagartig dramatisch an Bedeutung gewinnen, das sehen längst nicht alle Nutzer dort positiv, viele wollen in der eher kleinen, dafür auch wenig von Spam und Konsum geplagten Nerd-Blase bleiben.

Threads ist zwar derzeit noch nicht in der EU verfügbar, kann aber dennoch hier genutzt werden. Unter Android reicht es dafür bisweilen sogar, nur die APK-Datei zu laden und die App am Play Store vorbei zu installieren, nachdem man dies in den Einstellungen erlaubt hat. Ein US-VPN war zuletzt nicht mehr immer nötig.

iOS-Nutzer benötigen den Download aus dem US- oder britischen App Store, wozu dann doch ein VPN und eine Adresse in dem Land benötigt wird – ein physischer Wohnsitz ist nicht nötig.

Die App ist bereits komplett auf Deutsch lokalisiert, ob Meta doch noch mit einem eher kurzfristigen Start in Europa rechnet, ist schwer zu sagen, entsprechende Pläne rollen oft mit deutlichen Vorlauffristen ab.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!