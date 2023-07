Home Gerüchte Gurman: Externer Mac-Bildschirm soll auch als Smart Display nutzbar sein

Apple soll an mehreren neuen externen Bildschirmen arbeiten. Die lassen sich Berichten zufolge nicht nur als Mac-Monitore nutzen, sondern können auch als eine art smartes Display verwendet werden, wenn sie nicht genutzt werden.

Apple wird schon länger nachgesagt, die Entwicklung neuer externer Monitore voranzutreiben. Aktuell hat das Unternehmen das für semiprofessionelle Anwender gedachte Studio Display und das Highend-Modell Pro Display XDR im Lineup, das allerdings schon einige Jahre auf dem Buckel hat.

Einige Nachfolger sind bei Apple in der Entwicklung, so der bekannte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlichen Newsletters.

Neuer Monitor soll auch ein Smart Display sein

Apple arbeite unter anderem an einem Modell, das vom Nutzer als Monitor am Mac genutzt werden kann, jedoch auch eine Art Smart Display sein kann. Diesen Modus könnte es im Bereitschaftsbetrieb annehmen, denkbar ist, dass die Funktionalität auf eine neue Nutzung des Always-On-Display des iPhone 14 Pro unter iOS 17 aufsetzt.

Schon das Studio Display besitzt einen A13-Chip, der allerdings aktuell noch kaum ausgenutzt wird. Laut Gurman soll das neue Display ebenfalls von einem A-Series-Chip unterstützt werden, der diese Smart Display-Features antreiben könnte. Unklar ist allerdings noch, wann Apple neue externe Monitore auf den Markt bringen wird, schon lange wird über neue, externe Bildschirme von Apple spekuliert, wie wir in verschiedenen Meldungen berichtet hatten. Unklar bleibt auch, ob Apple wieder mehrere Modelle für verschiedene Zielgruppen anbieten wird.

