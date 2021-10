Home Daybreak Apple SharePlay im Einsatz | Apple Music auf der PS5 | Apple wird noch nachhaltiger – Daybreak Apple

SharePlay im Einsatz | Apple Music auf der PS5 | Apple wird noch nachhaltiger – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat es endlich hingebracht! SharePlay ist jetzt für (fast) alle Nutzer verfügbar. Was die neue Funktion kann, haben wir ausprobiert. Unterdessen deutet sich schon die nächste Neuerung in iOS an, die Apple versprochen und nicht geliefert hatte, damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

SharePlay ist also jetzt endlich da: DAs Feature war für iOS 15.0 angekündigt worden, erschien aber erst Monate später. Jetzt ist SharePlay aber fast überall verfügbar und wir haben ausprobiert, wie gut die neue Funktion im Alltag funktioniert, hier sind unsere Eindrücke.

Die Playstation 5 erhält Apple Music

apple hat gestern den Start der neuen Apple Music-App für die Playstation 5 offiziell bestätigt, angekündigt hatte sich das schon früher. Warum allerdings nur für die Playstation 5, das neueste Modell, das aktuell noch immer schwer zu kriegen und kaum verbreitet ist, was mit der Xbox wird oder früheren PS-Modellen, niemand weiß es.

Apple wird noch schneller grün

Ebenfalls gestern meldete Apple schnellere Fortschritte beim Umbau des Unternehmens hin zu einem klimaneutralen Konzern. Man möchte außerdem gezielt lokale Minderheiten stärken und ihnen helfen, mit den Herausforderungen des Klimawandels fertig zu werden, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 1 ist da, außerdem auch watchOS 8.3 Beta 1 und tvOS 15.2 Beta 1 und iOS 15.2 erhält den neuen App-Datenschutzbericht. Was darin steht, lest ihr hier.

Der Aufreger des Tages

Das war eine Äußerung von Mark Zuckerberg. Beklagen kann er sich eigentlich nicht: Die Quartalszahlen von Facebook fielen trotz ungutem Marktumfeld solide aus. Aber es hätte besser laufen können und dass es das nicht tat, liegt an Apple, das wiederum konnte bei euch nur Entrüstung wecken.

Anker hat neues Zubehör für MagSafe-Produkte vorgestellt, hier die Details.

Außerdem zeichnet sich ab, dass Spotify Apple bei Podcasts endgültig abgehängt hat, dazu hier mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen.

-----

