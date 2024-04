Home Apps Statt Registrierungs-SMS: WhatsApp startet Passkeys für iOS-Nutzer

WhatsApp hat mit der Einführung von Passkeys für iOS-Nutzer begonnen. Damit ist eine Anmeldung am eigenen Konto an Stelle eines Codes per SMS möglich. Android-Nutzer haben diese Funktion schon länger.

WhatsApp hat die Einführung von Passkeys auch für seine iOS-Nutzer begonnen. Das Feature rollt nun schrittweise für alle Anwender aus, es kann eine Weile dauern, bis es für jeden Nutzer verfügbar ist. In der Redaktion bekommen wir die Option bereits angezeigt, sie findet sich in den Einstellungen im Bereich Konto.

Sicherer als Passwörter

Passkeys sind eine alternative Anmeldemethode, sie kommen ohne die übliche Kombination aus Benutzernamen und Passwort aus. Beim Passkey liegt das Geheimnis auf dem Gerät vor, dabei handelt es sich meist um biometrische Daten oder den Gerätecode. Wenn ein Gerät sich per Passkey an einem Konto anmelden kann, gilt der Zugriff als legitim, da der Nutzer im Besitz des Geheimnisses sein muss, das bei der Einrichtung des Passkeys genutzt wurde.

So erklärt WhatsApp die Nutzung

WhatsApp bietet die Passkeys für Nutzer von Android schon länger an. Für iOS-Nutzer beschreibt WhatsApp das Feature so:

Du kannst Touch ID, Face ID oder den Code deines Geräts verwenden, um deine Identität mit einem Passkey zu verifizieren. Wenn du dich registrierst, kannst du den Passkey anstelle einer SMS verwenden. Um einen Passkey einzurichten, benötigst du ein iPhone 8 oder ein neueres Modell mit iOS 16 oder höher.

So erstellst du einen Passkey:

Rufe deine WhatsApp-Einstellungen auf. Tippe auf Passkeys > Passkey erstellen. Tippe auf Weiter. Möglicherweise wirst du aufgefordert, auf Displaysperre verwenden zu tippen, um deinen Passkey zu erstellen.

Andere Onlinedienste wie Google oder Amazon bieten Passkeys bereits länger an.

