SharePlay ausprobiert: Wie gut funktioniert der geteilte Bildschirm?

Mit iOS und iPadOS 15.1 schaltete Apple endlich SharePlay frei. Wir konnten bereits ein wenig damit herumspielen und wollen unsere ersten Eindrücke teilen.

Bei der WWDC 2021 war Apple besonders stolz auf SharePlay. SharePlay erlaubt es, jegliche Inhalte des eigenen Gerätes in einem FaceTime-Anruf zu teilen. Während viele den Sinn hinter diesem Feature nicht verstanden, waren andere ziemlich begeistert davon. Dann verkündete Apple im Laufe des Sommers, dass die Neuerung nicht in der ersten Version von iOS 15 enthalten sein wird.

Nun hat das Warten allerdings ein Ende, denn SharePlay wird seit Montagabend gemeinsam mit iOS und iPadOS 15.1 verteilt. Wir probierten es aus.

So wird eine SharePlay-Session initiiert

Um eine Übertragung mit SharePlay zu starten, müsst ihr zuallererst an einem FaceTime-Anruf teilnehmen. Dann findet ihr im Bereich zur Steuerung des Anrufs nun einen neuen Button mit dem Logo für SharePlay. Im folgenden Schritt gibt es nun mehrere Möglichkeiten.

Die erste ist, dass nur der Bildschirm übertragen wird. Dann sehen alle im Anruf das, was man selbst auch gerade auf seinem iPhone oder seinem iPad sieht. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn Verwandte oder Freunde Hilfe mit ihrem Gerät benötigen.

Die zweite Variante ist, dass man Inhalte einer App, die mit SharePlay kompatibel ist, teilt. Zum einen kann SharePlay schon laufen, dann muss etwa ein Film nur mehr gestartet werden. Alternativ wird man gefragt, ob man SharePlay starten will, wenn man Inhalte in einer kompatiblen App auswählt und das Teilen noch nicht aktiv ist.

Nun sehen alle anderen Personen, dass eine Übertragung eröffnet wurde. Durch Betätigen eines Buttons können sie dieser beiwohnen.

Erste Erfahrungen

Alles, was geteilt wird, ist nun auf allen teilnehmenden Geräten in Echtzeit zu sehen.

Bei Filmen und Serien, etwa in der TV-App, haben alle die Gelegenheit, die Wiedergabe zu verändern. Wenn ein Zuschauer also neue Popcorn holen will, muss er nur bei sich pausieren und dann hält die Wiedergabe auch bei allen anderen an. Selbiges trifft auf das Vor- und Zurückspulen zu. Ähnlich funktioniert das Ganze in der Musik-App für Apple Music.

Auffallend ist auch, dass Töne überraschend gut isoliert werden. Man hört Musik oder Stimmen in einem Video nicht doppelt und ist daher nicht auf Kopfhörer angewiesen.

Und wie sieht es mit Apps von Drittanbietern aus, haben die SharePlay schon drauf? Es hält sich in Grenzen, wobei auffällt, dass Apps von Indie-Entwicklern hier eher vorne dabei sind. So kann man in LookUp beispielsweise gemeinsam neue Vokabeln lernen oder in CARROT gemeinsam das Wetter diskutieren. Auch Kahoot!, die Quiz-App, und die To-Do-App Doneit sind mit am Start. Von den größeren Playern sind hierzulande nur Disney+ und TikTok mit an Bord, von Netflix oder Spotify hörte man noch nichts.

Leider ist es auch nicht möglich, Inhalte aus Netflix über eine Bildschirmübertragung herzuzeigen. Dann greift DRM (Digital Rights Management) ein und schwärzt das Video, so wie es auf den obigen Screenshots der Fall ist.

Und was ist mit dem Mac?

macOS Monterey kam zwar ebenfalls am Montag heraus, allerdings noch ohne SharePlay. Wann das nachgeliefert wird, verriet Apple nicht. Es gibt allerdings einen kleinen Workaround, um SharePlay doch zum Teil am Mac verwenden zu können. Und zwar ist es möglich, dass Ton via „AirPlay zum Mac“ an den Computer weitergeleitet wird. Das ist zumindest bei Musik erträglich, doch bei Videoinhalten ist das auch nicht wirklich eine gute Lösung.

Hier ist also Geduld gefragt.

SharePlay: Kurzes Fazit

Apple versprach bei der WWDC 2021 nicht zu viel, SharePlay funktioniert tatsächlich so gut wie angepriesen. Die Verbindung war in unserem Test immer stabil und auch Interaktionen mit den übertragenen Inhalten wurden immer sofort an alle beteiligten Geräte gesendet. Jetzt kommt es nur mehr darauf an, dass möglichst viele Apps mit SharePlay ausgestattet werden, derzeit ist die Auswahl nämlich noch eher gering. Eine zeitnahe Unterstützung des Macs wünschen wir uns auch.

