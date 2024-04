Home Daybreak Apple iPhone-Aktivierungen in USA auf Mehrjahrestief | iPhone 15 Pro Max gegen Oppo Find X7 Ultra im Kameratest | Google Maps testet Live Activities auf dem iPhone – Daybreak Apple

iPhone-Aktivierungen in USA auf Mehrjahrestief | iPhone 15 Pro Max gegen Oppo Find X7 Ultra im Kameratest | Google Maps testet Live Activities auf dem iPhone – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apples iPhone-Verkäufe scheinen nicht nur in China, sondern auch in den USA rückläufig zu sein. Unterdessen wurde ein Video veröffentlicht, in dem die Kamera des iPhone 15 Pro Max mit der des neuen Oppo Find X7 Ultra verglichen wird. Außerdem hat Google Maps damit begonnen, es Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen, Live Activities zum Navigieren zu verwenden. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone-Aktivierungen in USA auf Mehrjahrestief

Zwar beträgt der Marktanteil des iPhone 50 Prozent, doch das iPhone scheint in seinem Heimatland immer unbeliebter zu werden. Denn die Anzahl neuer Geräte, die bei Apple registriert wurden, ist zuletzt auf den niedrigsten Wert seit sechs Jahren gesunken. Was diesen Trend ausgelöst haben könnte, erklären wir euch hier.

iPhone 15 Pro Max gegen Oppo Find X7 Ultra im Kameratest

In einem neuen Video hat ein Redakteur des Apple-Blogs MacRumors die Kameras des iPhone 15 Pro Max sowie des Oppo Find X7 Ultra miteinander verglichen. Welches Smartphone als Sieger hervorging, erfahrt ihr hier.

Google Maps testet Live Activities auf dem iPhone

Seit dem Update auf iOS 16 können sich Nutzerinnen und Nutzer bestimmte Informationen jederzeit angezeigt bekommen. Auch Drittanbieter-Apps können diese Funktion nutzen. Nun scheint auch Google diese in seine iOS-App integriert zu haben. Informationen dazu, ob bereits alle Nutzerinnen und Nutzer von dem Feature profitieren, findet ihr hier.

WhatsApp startet Passkeys für iOS-User

Nutzerinnen und Nutzer können sich ab sofort mit einem Passkey anstelle eines Codes einloggen, den sie per SMS erhalten haben. Mehr dazu hier.

Sammelklage gegen DAZN

Aufgrund der Tatsache, dass der Streamingdienst seine Preise seit 2021 stark erhöht hat, wollen Verbraucherschützer nun gegen diesen klagen. Mehr dazu hier.

Apple veröffentlicht neue Safari Technology Preview

Ab sofort kann Version 193 von interessierten Nutzerinnen und Nutzern geladen werden. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!