Home iCloud / Services Apple TV+ dreht 3. und 4. Staffel von „SILO“ in einem Rutsch

Apple TV+ dreht 3. und 4. Staffel von „SILO“ in einem Rutsch

Apple TV+ braucht sich angesichts der Kombination Quantität im Einklang mit Qualität nicht mehr vor Netflix und Co. verstecken. Das liegt weniger an Apple TV+ selbst, sondern eher daran, dass Netflix Trash-formate für sich entdeckt hat. Wie dem auch sei, zurück zu den Inhalten und hier dürfen sich Fans von Science Fiction freuen. Eine der besten Serien auf dem Streeamingdienst mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle bekommt nämlich eine dritte und sogar eine vierte Staffel spendiert.

Staffel 3 und Staffel 4 werden in einem Abwasch gedreht

Die Rede ist natürlich von dem Überraschungserfolg „SILO“, deren erste Staffel für Apple TV+ ein absoluter Erfolg war. Aktuell ist die zweite Staffel bereits abgedreht, leider noch ohne konkreten Starttermin. Es dürfte allerdings zeitnahe so weit sein, die Hauptdarstellerin fährt langsam die Promotionaktivitäten hoch. So war sie unter anderem Gast bei Collider und äußerte sich sehr detailliert zur Serie. Ferguson erklärte, dass es insgesamt drei Bücher gibt, auf denen die Serie basiert und dass das dritte Buch für zwei Staffeln genutzt wird. Damit dürfte auch klar sein, dass die Serie „SILO“ insgesamt nach vier Staffeln beendet sein wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!