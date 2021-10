Home Sonstiges Mark Zuckerberg zu Facebook-Zahlen: Durch Apple haben wir weniger verdient

Mark Zuckerberg zu Facebook-Zahlen: Durch Apple haben wir weniger verdient

Facebook hat Zahlen vorgelegt und die vielen nicht so aus, wie Mark Zuckerberg sie gern gesehen hätte. Er machte umgehend Apple für das schwache Quartal von Facebook verantwortlich: Ohne dessen Privatsphäre-Offensive wäre das Quartalsergebnis positiver ausgefallen.

Facebook gibt Apple die Schuld daran, dass das abgelaufene Quartal für das Unternehmen nicht optimal verlaufen ist. Man sei nur am unteren Ende des erwarteten Spektrums bei Umsatz und Gewinn gelandet, was Mark Zuckerberg direkt Apple zum Vorwurf machte. Auf dem Conference Call im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse erklärten er und sein Führungsteam, das Q3 wäre ohne Apples Störfeuer mit deutlichem Plus bei Umsatz und Gewinn zu Ende gegangen.

Facebook ärgert sich über Privatsphäre von Apple-Nutzern

Zuckerberg erklärte einmal mehr, dass durch Apples App-Tracking-Initiative nicht nur Facebook, sondern auch hunderte von Kleinunternehmen geschädigt werden – zugleich räumte man ein, die zunehmende Popularität von iMessage als Messenger könne sich zu einem Problem für Dienste wie den Facebook Messenger auswachsen. Facebook habe mit negativen Auswirkungen durch die App-Tracking-Transparenz in iOS und macOS von Apple gerechnet, so Zuckerberg und Co., man sei daher nicht überrascht von den schwächeren Zahlen. Die App-Tracking-Transparenz war von Apple ab iOS 14.5 aktiv geschaltet worden.

Facebook hatte zuletzt immer wieder gegen Apple geschossen und teils düstere Entwicklungen für das eigene Geschäftsmodell und im Grunde die gesamte Werbebranche heraufbeschworen, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Ganz so übel scheint der Apfel das soziale Netzwerk allerdings nicht getroffen zu haben, die Zahlen fielen unterm Strich nicht wirklich schlecht aus und die Aktie zeigte sich nachbörslich fester.

